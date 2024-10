Serie der Woche: „Where’s Wanda?“

Netflix hat einst mit „Dark“ bewiesen, dass Deutschland nicht nur Serie, sondern auch Science-Fiction und Mystery kann. Amazon Prime gab mit „You Are Wanted“ dem deutschen Publikum genau das, was das deutsche Publikum liebt: Matthias Schweighöfer. Disney+ hat sich mit „Sam – Ein Sachse“ was getraut, und das Thema Rassismus und Rechtsradikalismus zur Wendezeit angepackt. Und was hat sich Apple TV+ jetzt für seine erste deutsche Eigenproduktion ausgedacht? Der Streamingdienst lässt das Ehepaar Klatt (Heike Makatsch und Axel Stein) nach ihrer verschwundenen 17-jährigen Tochter Wanda (Lea Drinda) suchen und macht daraus eine krude Farce.

Mutig? Vielleicht. Witzig? Nicht unbedingt. Nicht nur, weil es angesichts der vielen grausigen echten Fälle nicht leichtfällt, über so ein erfundenes Verschwinden zu lachen (um nicht zu spoilern, wird hier nicht verraten, wie das Ganze in „Where’s Wanda?“ ausgeht), sondern auch weil Regie und Schnitt kein Gespür für Timing haben und die Dialoge so unbeholfen geschrieben sind, dass auch Devid Striesow oder Joachim Król nichts retten können. (Apple TV+)