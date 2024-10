Serie der Woche: „Disclaimer“

Alfonso Cuarón („Children Of Men“, „Gravity“) geht bei der ersten Serie, die Apple bei ihm bestellt hat, auf Nummer sicher: Er macht Cate Blanchett zur erfolgreichen Dokumentarfilmerin Catherine, Sacha Baron Cohen zu ihrem mindestens genauso erfolgreichen Ehemann Robert und Kevin Kline zum ehemaligen Lehrer Stephen, der in der Schublade seiner toten Frau ein Manuskript für ein Buch gefunden hat, dass ein Geheimnis in Catherines Vergangenheit an die Öffentlichkeit zerrt.

Und damit auch wirklich nichts schief geht, hat er für die Miniserie, die auf einem Roman von Renée Knight beruht, auch noch Finneas O’Connell die Musik machen lassen. Doch trotz der großartigen Schauspieler:innen, die immer wieder in Großaufnahmen, minimalistische mimische Kunststückchen vorführen dürfen und trotz der hochwertigen Inszenierung wirkt dieses Psychothriller-Puzzlespiel, das ständig die Zeiten und die Erzählperspektiven wechselt, doch etwas zäh und bemüht, was nicht nur aber auch am aufdringlichen Off-Kommentaren liegt. (Apple TV+)