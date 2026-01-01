The Smashing Pumpkins: Mellon Colllie and the Infinite Sadness

Vielleicht das größte Doppelalbum der 90er-Jahre. Die Anzahl der Songs, 28, macht das Format tatsächlich zwingend. 30 weitere erschienen nachträglich („The Aeroplane Flies High“). Allerdings wurden sämtliche übrigen Demos, Alternativfassungen und Outtakes bereits im 2012er-Reissue veröffentlicht. Die auf sechs LPs bzw. 4 CDs gestreckte, neue Jubiläumsedition enthält demgegenüber nur 14 Live-Songs (euphemistisch beworben nicht mit der Anzahl der Lieder, sondern „80 Minuten Spieldauer mehr“). Sie kostet im Pumpkins-Store 460 Euro.

Aber das Werk ist natürlich sehr gut. Die Betitelung der sechs Einzelseiten der LP-Version spiegelt das Konzept eines Tageszyklus wider, der unterschiedliche Stimmungen und Stile hervorzaubert: Emo („Jellybelly“), New Wave („Love“) und Pop-Klassik („Cupid De Locke“). Billy Corgan trug Glatze und ein T-Shirt mit der Aufschrift „Zero“, was keinen größeren Kontrast zum Opus hätte darstellen können.

Wie kein zweiter Alternative-Musiker der 90er-Jahre konnte er es sich erlauben, den Hardrock der 70er zu zitieren und zu verölen, und er wollte eben genau das: Epen, Experimente, die Anordnung der Songs in tagesabhängige Lichtverhältnisse, 150 Minuten Musik.

Abschied über Abschied, wie ein Vorhang, der immer wieder fällt

Das über fünf Songs gestreckte Outro der zweiten Seite (ab „We Only Come Out At Night“) bleibt seine bis heute unübertroffene Sequenzierung: Abschied über Abschied, wie ein Vorhang, der immer wieder fällt.

Vergessen wird oft, welche Brücken die Band zwischen den Genres geschlagen hat. „X.Y.U.“ war bereits jener Metal, den die Pumpkins später verfolgten, Corgan grumpft darin wie ein Satanist. Die neue Edition enthält Linernotes, Lithographien und ein Tarotkarten-Set. Billy Corgan könnte das letzte Wort im Rock gesprochen haben: Nun hat das letzte große Doppelalbum des Rock einen noch größeren Umfang erhalten.