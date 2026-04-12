Sombr rockt das Coachella in Spitze und Leder – mit Billy Corgan an seiner Seite

Sombr hat monatelang darauf hingefiebert, „12 to 12“ beim Coachella zu spielen. „Dieser Song wird bei Sombchella ausrasten“, schrieb er im Oktober auf TikTok. Er hatte recht.

Der Pop-Rock-Hit stand am Ende des Sets und peitschte die Menge in einen Rausch aus mitreißenden Sprüngen und den lautesten Jubelschreien des Abends. Den Rest seines Auftritts füllte Sombr mit seiner neuesten Single „Homewrecker“, die die Show auf einem elektrischen Hoch eröffnete, sowie seinen Durchbruchhits „Back to Friends“ und „Undressed“.

Die Screens zu beiden Seiten der Bühne schalteten sich erst bei „Never Even Dated“ ein – ein donnernder Rock-Track, der perfekt zu dem Spitzen-und-Leder-Look passte, den Sombr trug. „Wenn ihr euch zu cool zum Springen fühlt, geht zu einem anderen fucking Set“, rief er während „Come Closer“ ins Publikum und setzte damit früh den Ton für seinen Auftritt.

Billy Corgan feiert Coachella-Debüt

Smashing-Pumpkins-Frontmann Billy Corgan gab außerdem sein Coachella-Debüt – als Überraschungsgast in Sombrs Show. Das Duo spielte „Speed“ und „1979“, mit Corgan an Gesang und Gitarre. Wenn Sombr den Ritterschlag einer Rocklegende brauchte, war das der denkbar beste.

„You are the reason“, leuchtete es während „Back to Friends“ auf der Bühne – ein Song, den Sombr als das Lied vorstellte, das sein Leben verändert hat. „Love is the reason. Coachella is the reason.“ Als er mit „12 to 12“ abschloss, dachte er daran, wie sehr sich sein Leben noch verändern kann. „Wir sehen uns wieder, wenn ich hier fucking headline.“

Letzten Monat beendete Sombr die Late Nights & Young Romance Tour nach knapp 70 Shows. Während der Tournee überraschte er sein Publikum mit Auftritten von Niall Horan, Joe Jonas, Laufey, Cigarettes After Sex, Sam Smith und weiteren Künstlern.

Grammy-Auftritt und Nominierung

Anfang des Jahres stand Sombr bei den Grammy Awards auf der Bühne und performte „12 to 12“ aus seinem Debütalbum „I Barely Know Her“. In der Kategorie Best New Artist war er in jener Nacht unter anderem gegen seine Coachella-2026-Kolleginnen Katseye und Addison Rae nominiert – sowie gegen die Marías, Lola Young und Olivia Dean.

„Ehrlich gesagt ist das alles noch so neu für mich, ich weiß nicht wirklich, wie ich damit umgehen soll, und ich taste mich noch vor – aber eines weiß ich: Ich bin so geehrt“, sagte Sombr gegenüber „Billboard“ im vergangenen Jahr über seinen Durchbruch. „Ich nehme es Tag für Tag, und alles, was ich will, ist, diese Plattform, die mir gegeben wurde, zu nutzen und noch mehr zu machen.“