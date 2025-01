Riley Keough: „Michael Jackson und Lisa Marie Presley haben sich aufrichtig geliebt“

Wie eng waren Michael Jackson und Lisa Marie Presley miteinander? Haben sie sich wirklich geliebt? Wie in dem Video von „You Are Not Alone“ von 1995 dargestellt, beide spärlich gekleidet und küssend? Oder war alles nur Show?

Wer einen Einblick in die komplizierte Beziehung des 1980er-Superstars und der Tochter von Elvis Presley gehabt haben könnte, ist Riley Keough. Die Schauspielerin („The House That Jack Built“) und Sängerin („Now What“) ist die Tochter von Lisa Marie Presley.

In einem Talk mit Alex Cooper in einer Folge von „Call Her Daddy“, die am Mittwoch (15. Januar) veröffentlicht wurde, gab der 35-jährige Star von „Daisy Jones & The Six“ Einblicke in die Romanze ihrer Mutter mit dem selbsternannten „King of Pop“.

„Das Einzige, was ich weiß, ist, dass sie verliebt waren. Und dass ihre Liebe zueinander echt war“, sagte Keough dem Podcast-Moderator. „Alles andere weiß ich nicht, weil ich nicht dabei war.“

Lisa Marie Presley und Michael Jackson heirateten 1994

Lisa Marie Presley und Michael Jackson heirateten 1994 und ließen sich zwei Jahre später scheiden. Bei ihrer Eheschließung war er 35 und sie 25 Jahre alt. „Er sagte mir, er sei noch Jungfrau“, schrieb Lisa Marie in ihren Memoiren. Danach heiratete sie Nicolas Cage (2002–2004), gefolgt vom Musikproduzenten Michael Lockwood (2006–2021), mit dem sie Zwillingstöchter hatte.

Lisa Marie – Elvis‘ einziges Kind, das im Januar 2023 im Alter von 54 Jahren starb – hatte Riley und den verstorbenen Sohn Benjamin Keough mit ihrem ersten Ehemann Danny Keough.

Riley Keough erinnert sich: „Ich glaube, als sie Michaels Leben sah, gab es Dinge, die er hatte, die sie nicht hatte. Davor war sie mit meinem Vater zusammen und ihr Leben war sehr einfach. Sie hatte keine zehn Millionen Assistenten. Sie brauchte das alles nicht und ich glaube, das hat sich geändert.“

Alles war gut – und gleichzeitig problematisch: „Es gab für uns viele Einschränkungen. Das war die einzige Möglichkeit für unsere Familie, Dinge zu tun, wie zum Beispiel in einen Spielzeugladen zu gehen oder Fahrgeschäfte zu nutzen.“

Riley Keough über Lisa Marie Presley und Michael Jackson:

Riley Keough sprach auch über die Vorwürfe des Kindesmissbrauchs gegenüber Michael Jackson. Was er verbrochen haben soll, sei ihr als Kind nie gesagt worden. Jackson wurde in seinem Prozess im Jahr 2005 in allen Anklagepunkten des Kindesmissbrauchs freigesprochen. Auch sein Nachlass bestreitet alle gegen ihn erhobenen Missbrauchsvorwürfe. Zwei Männer, Wade Robson und James Safechuck, behaupten weiterhin in Zivilklagen und in der HBO-Dokumentation „Leaving Neverland“ aus dem Jahr 2019, der Sänger habe sie als Kinder sexuell missbraucht.

„Ich denke, es war einfach, was es war“, sagt Keough, arg schwammig. „Wir wussten nichts. Wussten nichts von den Anschuldigungen. Wir hatten keine Ahnung davon.“