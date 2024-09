Michael Jackson war der größte Entertainer der Welt. Eine der explosivsten Sachen, die ich je auf einer Bühne gesehen habe, war Jackson, als er bei der 25-Jahr-Feier von Motown über die Bühne fegte.

Schon da war uns allen klar: Das ist echte Größe, und jeder, der so was nicht hinkriegt, gehört eben nicht dazu. Vor ihm gab es die Beatles und Elvis und Frank Sinatra, aber Michael Jackson gehört an die Seite dieser Giganten.

Ich bin fast genauso alt wie Michael und einer seiner frühesten Fans. Das erste Mal sah ich ihn bei der Ohio State Fair, als ich noch ganz klein war und die Jackson 5 mit den Commodores auftraten.

Michael kam auf die Bühne, und seine Stimme erscholl über den ganzen Rummelplatz. Diese Stimme berührte mich damals schon tief.

Michael Jackson – „Billie Jean“:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Billie Jean“ ist seine wichtigste Platte, nicht nur wegen des kommerziellen Erfolgs, sondern wegen ihrer musikalischen Tiefe. Dieser Song hat mehr Hooks als jeder andere, den ich kenne.

Bombast und Virtuosität seiner Live-Auftritte

Er hakt sich unausweichlich in deine Gehörgänge, und jedes Instrument wirft einen anderen Haken aus. Man hätte ihn in zwölf verschiedene Stücke teilen können und hätte wahrscheinlich zwölf verschiedene Hits gehabt. Jeden Tag mache ich mich auf die Suche nach so einem Song.

Michael hat so viele Musiker beeinflusst. Manche von ihnen imitieren den Bombast und die Virtuosität seiner Live-Auftritte. Man erkennt den Einfluss bei seiner Schwester Janet, bei Justin Timberlake, Usher, Britney Spears, Jennifer Lopez und Mariah Carey.

Eine Welt ohne Michael Jackson ist eine völlig andere Welt

Und in den Dance Moves der synkopierten Choreografie vieler junger Künstler. Von denen haben viele auch sein Arbeitsethos übernommen. Wenn du dir eine Produktion von Britney Spears oder Justin Timberlake oder Usher anschaust, siehst du, dass sie sich mächtig was von Michael abgeschaut haben. Sie müssen acht Stunden pro Tag proben, weil ihre Shows makellos sind, ebenso wie Michaels Shows immer makellos waren.

Es gibt viele, viele Menschen, die Michael für einen Freak hielten. Das ist wirklich traurig, weil es den Blick auf den Künstler verstellt, der er in Wirklichkeit war. Eine Welt ohne Michael Jackson ist eine völlig andere Welt.

Und ich finde, wir sollten uns alle glücklich schätzen, dass ein Künstler seines Kalibers in unser Leben getreten war und es bereichert hat.