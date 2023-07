Robert De Niros Enkelsohn im Alter von 19 Jahren verstorben

Leandro, der Enkelsohn von Schauspieler Robert De Niro, ist im Alter von nur 19 Jahren verstorben. Dies gab seine Mutter Drena De Niro am Montag (03. Juli) bekannt.

Drena ist die Adoptivtochter von Robert De Niro. Auf ihrem Instagram-Account postete sie die traurige Nachricht über den Verlust ihres Sohnes Leandro, der von allen nur Leo genannt wurde.

Mein wunderschöner, süßer Engel. Ich habe dich geliebt, wie Worte es nicht beschreiben können, seit ich dich in meinem Bauch gespürt habe. Du warst meine Freude, mein Glück und alles, was jemals rein und real in meinem Leben war. Ich wünschte, ich wäre jetzt bei dir. Ich wünschte, ich wäre bei dir. Ich weiß nicht, wie ich ohne dich leben soll, aber ich werde versuchen, weiterzumachen und die Liebe und das Licht zu verbreiten, die du mir so geschenkt hast, als ich deine Mama sein durfte. Du wurdest so tief geliebt und geschätzt und ich wünschte, die Liebe allein hätte dich retten können. 😞 Es tut mir so leid, mein Baby, es tut mir so leid @carlosmare 😢💔. Ruhe in Frieden und im ewigen Paradies mein lieber Junge 🙏🏽💔💔💔💔💔🕊️🕊️🕊️🕊️