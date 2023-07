Robert De Niro bricht sein Schweigen zum Tod des Enkelsohns

Robert De Niro 2023 in Cannes (Photo by Lionel Hahn/Getty Images)

Wie am Montag (3. Juli) bekannt gegeben wurde, verstarb Robert De Niros Enkelsohn Leandro im Alter von gerade einmal 19 Jahren. Die Todesursache wurde bislang nicht bekannt gegeben. Jetzt äußerte sich der Hollywood-Schauspieler zum Ableben seines „geliebten Enkelkindes“.

Der „Fox News“ gab er folgende Erklärung ab: „Ich bin zutiefst betrübt über den Tod meines geliebten Enkels Leo. Wir danken allen sehr für das Beileid. Wir bitten darum, dass unsere Privatsphäre respektiert wird, damit wir über den Verlust von Leo trauern können.“

Auch De Niros älteste Tochter Drena teilte ihre Trauer in einer Erklärung gegenüber „Fox News Digital“: „Mit unermesslicher Bestürzung und Trauer verabschieden wir uns von unserem geliebten Sohn Leo. Wir danken Ihnen für die Liebe und Unterstützung und bitten Sie, dass uns in dieser Zeit Privatsphäre gegeben wird, um diese untröstliche Trauer zu verarbeiten.“

Freunde, Fans & Kollegen trauern um Leandro De Niro

Am Montag, den 3. Juli, verkündete Drena De Niro die Nachricht via Instagram. Unter dem Beitrag bekundeten sowohl zahlreiche Follower und Fans, als auch Künstler:innen aus der Film- und Musikbranche ihr Mitleid zu dem unerwarteten Todesfall.

So kommentierte Filmproduzent Lee Daniels: „Drena, möge GOTT dich in seinen Armen halten“, während Lenny Kravitz schrieb: „Liebste Drena, ich sende dir und der Familie mein tiefstes Beileid. Das ist im Moment alles unbeschreiblich. Ich liebe dich.“

Am Mittwoch (5. Juli) teilte Drena einen weiteren Beitrag. Dies zeigt zwei alte Bilder aus dem gemeinsamen Urlaub mit ihrem Sohn Leandro am Playa Jobos in Puerto Rico.

Leandro De Niro war selbst Schauspieler und wirkte an der Seite seiner Mutter Drena an verschiedenen Projekten mit. Unter anderem spielten sie gemeinsam in dem Film „A Star is Born“ mit Lady Gaga und Bradley Cooper mit.

Die New Yorker Polizei teilte „The Associated Press“ lediglich mit, dass „ein 18-jähriger Mann bewusstlos aufgefunden wurde, nicht ansprechbar war und vom Rettungsdienst vor Ort für tot erklärt wurde“, und zwar an einer Wall-Street-Adresse, in der sich die Cipriani Club Residences befinden. Berichten zufolge hatte Leandro erst vor kurzem seinen 19. Geburtstag gefeiert. Die Todesursache soll nun von der Gerichtsmedizin festgestellt werden.