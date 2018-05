Rock am Ring 2018: TV, Internet und Radio – die Termine

Am Samstag zeigt Arte ein Konzert von Arcade Fire aus der AccorHotels Arena in Paris. Bei uns gibt's den Stream.

Mit ihrer „Infinite Content“-Tour machen Arcade Fire am Samstag (28. April) in Paris Station – Arte präsentiert den Stream, den sie auch bei ROLLING STONE live sehen können. Die Band um Win Butler und Régine Chassagne stellt dabei nicht nur Songs ihres aktuellen Albums „Everything Now“ vor, sondern auch Klassiker wie „Wake Up“ und „The Suburbs“. Ab Juni kommen Arcade Fire auch für drei Auftritte nach Deutschland. Zunächst spielen sie als Headliner beim Hurricane- und Southside-Festival (22.-24. Juni), am 13. August treten sie in Berlin in der Zitadelle Spandau auf. Stream: Verfügbar von 28/04/2018 bis 27/10/2018 Live verfügbar: ja Nächste…