Rock am Ring 2019: TV, Internet und Radio – die Termine im Überblick

Rock am Ring 2019 im Live-Stream: Wie bereits im letzten Jahr zeigt Telekom das Festival im kostenlosen Live-Stream, in HD und in 360 Grad. Der Live-Stream von MagentaMusik 360 mit ausgewählten Konzerten beginnt am 7. Juni – die Shows sind anschließend zudem in der Mediathek verfügbar. Gezeigt werden die Auftritte von Slipknot, Godsmack, Underoath und vielen mehr – weitere Infos zu den geplanten Live-Streams gibt es kurzfristigg auch auf der Facebook-Seite. Vom 7. bis 9. Juni 2019: Rock am Ring live im HD- und 360 Grad-Stream Kooperation Links: magenta-musik-360.de oder Entertain TV ab Kanal 131 Rock am Ring 2019 im TV Auch wieder mit dabei ist 3sat – der Sender überträgt die Highlights der Top-Acts am Samstag, den 08.06.2019 live vom Nürburgring. Moderiert wird die Sendung von Vivian Perkovic und Rainer Maria Jilg. Termin: Samstag, 08.06.19, 20:15 – 00:15 Uhr

Veranstaltungsort

Der Termin für Rock am Ring und Rock im Park: Das Wochenende vom 07. bis zum 09. Juni 2019. Rock am Ring wird auch in diesem Jahr wieder am Nürburgring stattfinden. Rock im Park wird dagegen auf dem Zeppelinfeld Nürnberg veranstaltet.

Adresse Rock am Ring

Nürburgring Grand-Prix Strecke 2

53520 Nürburg

Line-Up und Headliner von „Rock am Ring“ und „Rock im Park“

Headliner sind Tool, Die Ärzte, Slipknot und Slayer. Weitere Acts: Die Antwoord, The Smashing Pumpkins, Bring Me The Horizon, Marteria & Casper, Slash feat. Myles Kennedy & The Conspirators, Foals und Alice In Chains.

Der komplette Spielplan hier in der Übersicht.

Komme ich noch an Tickets für „Rock am Ring“?

Einige Formate sind noch erhältlich. Etwa ein 3-Tages-Ticket und verschiedene Camping-Angebote.