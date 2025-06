Fotos: Rock im Park 2025: Die besten Fotos vom Sonntag mit K.I.Z und Weezer Knocked Loose Copyright: Florian Stangl Bring Me the Horizon Copyright: Florian Stangl K.I.Z Copyright: Florian Stangl Weezer Copyright: Florian Stangl Feine Sahne Fischfilet Copyright: Florian Stangl A Day to Remember Copyright: Florian Stangl Bring Me the Horizon Copyright: Florian Stangl Bring Me the Horizon Copyright: Florian Stangl Bring Me the Horizon Copyright: Florian Stangl Bring Me the Horizon Copyright: Florian Stangl Bring Me the Horizon Copyright: Florian Stangl Bring Me the Horizon Copyright: Florian Stangl Bring Me the Horizon Copyright: Florian Stangl Bring Me the Horizon Copyright: Florian Stangl Bring Me the Horizon Copyright: Florian Stangl Bring Me the Horizon Copyright: Florian Stangl Bring Me the Horizon Copyright: Florian Stangl Bring Me the Horizon Copyright: Florian Stangl Bring Me the Horizon Copyright: Florian Stangl Bring Me the Horizon Copyright: Florian Stangl K.I.Z Copyright: Florian Stangl K.I.Z Copyright: Florian Stangl K.I.Z Copyright: Florian Stangl K.I.Z Copyright: Florian Stangl K.I.Z Copyright: Florian Stangl K.I.Z Copyright: Florian Stangl K.I.Z Copyright: Florian Stangl K.I.Z Copyright: Florian Stangl A Day to Remember Copyright: Florian Stangl A Day to Remember Copyright: Florian Stangl A Day to Remember Copyright: Florian Stangl A Day to Remember Copyright: Florian Stangl A Day to Remember Copyright: Florian Stangl A Day to Remember Copyright: Florian Stangl A Day to Remember Copyright: Florian Stangl A Day to Remember Copyright: Florian Stangl A Day to Remember Copyright: Florian Stangl Feine Sahne Fischfilet Copyright: Florian Stangl Feine Sahne Fischfilet Copyright: Florian Stangl Feine Sahne Fischfilet Copyright: Florian Stangl Feine Sahne Fischfilet Copyright: Florian Stangl Feine Sahne Fischfilet Copyright: Florian Stangl Feine Sahne Fischfilet Copyright: Florian Stangl Feine Sahne Fischfilet Copyright: Florian Stangl Feine Sahne Fischfilet Copyright: Florian Stangl Feine Sahne Fischfilet Copyright: Florian Stangl Frank Turner and the Sleeping Souls Copyright: Florian Stangl Frank Turner and the Sleeping Souls Copyright: Florian Stangl Frank Turner and the Sleeping Souls Copyright: Florian Stangl Frank Turner and the Sleeping Souls Copyright: Florian Stangl Frank Turner and the Sleeping Souls Copyright: Florian Stangl Frank Turner and the Sleeping Souls Copyright: Florian Stangl Frank Turner and the Sleeping Souls Copyright: Florian Stangl Frank Turner and the Sleeping Souls Copyright: Florian Stangl Frank Turner and the Sleeping Souls Copyright: Florian Stangl Frank Turner and the Sleeping Souls Copyright: Florian Stangl Weezer Copyright: Florian Stangl Weezer Copyright: Florian Stangl Weezer Copyright: Florian Stangl Weezer Copyright: Florian Stangl Weezer Copyright: Florian Stangl Weezer Copyright: Florian Stangl Weezer Copyright: Florian Stangl Weezer Copyright: Florian Stangl Weezer Copyright: Florian Stangl Knocked Loose Copyright: Florian Stangl Knocked Loose Copyright: Florian Stangl Knocked Loose Copyright: Florian Stangl Knocked Loose Copyright: Florian Stangl Knocked Loose Copyright: Florian Stangl Knocked Loose Copyright: Florian Stangl Knocked Loose Copyright: Florian Stangl Knocked Loose Copyright: Florian Stangl Copyright: Florian Stangl

Auch in Nürnberg bei Rock im Park haben Besucher am Sonntag ein grandioses Festivalwochenende ausklingen lassen. Mit dabei waren zahlreiche Acts, die bei Rock am Ring bereits am Freitag zu sehen waren. So bekamen die Zuschauer K.I.Z für eine ausgedehnte Live-Performance zu sehen. Als Headliner hatten sich zudem Bring Me the Horizon angekündigt.

Die anfangs als Secret Act gehandelten Knocked Loose konnten die Festivalbesucher begeistern. Darüber hinaus pilgerten tausende Fans zu Weezer und Feine Sahne Fischfilet.