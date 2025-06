Linkin Park sind Headliner bei Rock am Ring und Rock im Park 2026

Sind DAS die Secret Acts bei Rock am Ring und Rock im Park?

92 Prozent Männer: Kritik an Festival-Line-up bei Rock am Ring / Rock im Park

Spielen Linkin Park 2026 bei Rock am Ring/Rock im Park?

Mit einem großen Feuerwerk wurde am Freitagabend (6. Juni) das angekündigt, worauf viele schon gehofft und gewartet haben. Linkin Park treten 2026 bei Rock am Ring und somit auch beim Zwillingsfestival Rock im Park auf.

Linkin Park bei Rock am Ring 2026: Weitere Infos

Rock am Ring schreibt dazu: „Unter tosendem Applaus und begleitet von einer spektakulären Feuerwerks- und Lasershow wurde LINKIN PARK soeben während des laufenden Festivals als erster Headliner für Rock am Ring 2026 angekündigt – ein Gänsehautmoment für die Geschichtsbücher.“ Im Vorfeld lief ein Countdown runter, der die Besucher des Festivals auf einen besonderen Moment zwischen den Sets hinwies. Als dieser ablief, knallte es an der Mandora Stage und der Utopia Stage und die ersten Headliner des nächsten Jahres wurden bekannt gegeben.

Rock am Ring: Ticketverkauf startet nach dem Festivalwochenende

Darüber hinaus gab es nun noch weitere Infos für alle, die sich das Erlebnis nicht entgehen lassen möchten:

„Das Datum für den Vorverkaufsstart für 2026 steht ebenfalls bereits fest. Der Ticketverkauf beginnt am Dienstag, den 10. Juni 2025 um 12:00 Uhr – in einer limitierten Early-Bird-Preisstufe für 179 Euro.“ Somit haben alle Besucher des Festivals noch Gelegenheit, entspannt nach Hause zu kommen, bevor sie sich ihr Ticket fürs kommende Jahr sichern.

Linkin Park spielen 2026 mehrere Shows in Deutschland

Die Performance vor dem Finale der Champions League war für Linkin Park sicher auch so etwas wie der Appetitanreger für den kommenden Europa-Teil ihrer „From Zero“-Tour. Wer für 2025 leer ausgegangen ist, muss aber nicht traurig sein: 2026 geht es mit neuen Deutschlandterminen weiter.

Die letzten Konzerte von Linkin Park auf deutschen Festivals fanden im Juni 2017 statt. Damals traten sie sowohl beim Hurricane Festival als auch beim Southside Festival auf. Diese beiden Gigs waren die letzten Festivalshows der Band in Deutschland vor dem Tod von Chester Bennington im Juli 2017.

Weitere Infos zu Linkin Park bei Rock am Ring 2026 in Kürze auf Rolling Stone.