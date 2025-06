Slipknot bei Rock im Park 2025: Update zum Herzstillstand

Am Freitagabend kam es beim Rock im Park in Nürnberg zu einem Zwischenfall. Während des Auftritts von Slipknot sackte ein Mann mitten im Publikum zusammen – leblos, direkt vor der Hauptbühne. Ausgelassene Feierlaune wich schockierter Stille.

Laut einem Bericht der „Nürnberger Nachrichten“ erlitt der Festivalbesucher während des Headliner-Sets von Slipknot einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Die Situation war brenzlig, doch mutige Festivalgäste reagierten prompt. Sie begannen sofort mit einer Laienreanimation, bevor professionelle Sanitäter die Wiederbelebungsmaßnahmen übernahmen.

Ein Sprecher des Sanitätswachdienstes lobte das beherzte Eingreifen der umstehenden Fans: „Noch nie erlebt, wie entschlossen und schnell hier reagiert wurde. Großes Lob an die fantastische Community.“ Dank der schnellen Reaktion konnte der Mann bereits nach wenigen Minuten stabilisiert und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Sein Zustand galt danach als stabil.

Keine direkte Verbindung zum Konzert

Die Ursache für den plötzlichen Kollaps des Besuchers ist bislang nicht eindeutig geklärt. Nach aktuellen Informationen gibt es keinen direkten Zusammenhang mit dem laufenden Konzert. „Ein Bezug zwischen dem medizinischen Notfall und der Veranstaltung war nicht erkennbar“, so der Sprecher weiter.

Rock im Park feiert Jubiläum – mit einem Schreckmoment

Das Musikfestival Rock im Park feiert dieses Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Mit rund 90.000 Besuchern und über 100 Live-Acts bis zum Sonntag ist die Veranstaltung größer denn je. Parallel findet in der Eifel das Schwesternfestival Rock am Ring statt, das in diesem Jahr auf 40 Jahre Festivalgeschichte zurückblickt. Beide Events teilen sich viele der aufspielenden Bands – darunter Slipknot, Bring Me the Horizon und Måneskin.

Trotz des dramatischen Vorfalls bleibt die Stimmung bei Rock im Park geprägt von Solidarität, Gemeinschaftsgefühl und musikalischer Ekstase. Der Zwischenfall zeigt, wie wichtig schnelle Hilfe und Zivilcourage bei Großveranstaltungen sind – und wie lebensrettend sie sein kann.