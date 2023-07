Rolling Loud Festival: Videos zeigen chaotische Zustände

Beim Rolling Loud Festival verlief an diesem Wochenende (07. bis 09. Juli) vieles nicht so wie geplant. Das Konzert von Ufo361 am Freitagabend musste abgesagt werden, da sich zu viele Zuschauer in den vordersten Bereich vor der Bühne drängten und somit das Sicherheitskonzept des Festivals zeitweise nicht befolgt werden konnte.

Video zeigt, wie Besucher über die Wellenbrecher klettern

Mehrfach sollen Menschen die Anweisungen der Securitys missachtet und die Wellenbrecher übersprungen haben, um näher an die Bühne zu kommen. Ein Video zeigt, was sich am Freitag abgespielt hat:

Die anwesenden Ordner waren nicht in der Lage, der Menge an Personen, die vor die Bühne drängten, Herr zu werden. Da dem Veranstalter zufolge beim Rolling Loud Festival auch Steine geflogen sind, sei zudem Security-Personal abgezogen worden, um es zu schützen. Die Münchner „Abendzeitung“ berichtet auch: Neun Security-Mitarbeiter seien verletzt worden. Ein Polizeisprecher erklärte, dass zeitweise 300 bis 400 Einsatzkräfte vor Ort waren, um für Ordnung zu sorgen.

Kritisiert wurde auch das Abreise-Management am Freitagabend, es sei zu langen Wartezeiten gekommen, wodurch es bei der Vielzahl an Menschen zu Unverständnis gekommen sei. Ein Video soll zeigen, wie sich einige der Besucher verhalten haben. In den Google-Rezensionen zum Festival ist davon die Rede, dass sich das Warten in der Menge zeitweise sogar bedrohlich angefühlt habe.