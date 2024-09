Superbloom Festival: Tickets, Line-up, Timetable, Anfahrt, Wetter

Das Superbloom Festival in München wird am 07. und 08. September 2024 erneut im Olympiapark stattfinden.

Zusätzlich zu den (inter-)nationalen musikalischen Acts wird das Festival erstmals Lesungen von Autor:innen wie Ilona Hartmann und Phia Quantius bieten. Auch zwei Crime-Podcasts, „Mord auf Ex“ und der „Bayern 3 True Crime Podcast“, sowie der Podcast „Galerie Arschgeweih“ werden live vertreten sein. Alle Infos zum Event hier im Überblick.

Tickets

Es gibt noch Tickets für die Veranstaltung. Wer das gesamte Festivalwochenende erleben möchte, kann sich ein „Weekend“-Ticket für 219 Euro sichern. Einzelne Tagespässe sind ebenfalls verfügbar: Der Samstagsticket kostet 139 Euro, während der Eintritt für den Sonntag 129 Euro beträgt. Tickets gibt es hier zu erwerben.

Zeiten-Check: Das Festivalgelände ist am Samstag und Sonntag jeweils von 10 Uhr bis Mitternacht geöffnet.

Line-up

Samstag:

Sam Smith

Niall Horan

The Chainsmokers

Cro

RIN

Provinz

Loyle Carner

Tokio Hotel

Nothing But Thieves

Kenya Grace

Thee Sacred Souls

Glass Beams

David Puentez

Chapo102

Domiziana

Levin Liam

Zimmer90

Ivo Martin

Sonntag:

Calvin Harris

OneRepublic

Burna Boy

Shirin David

Louis Tomlinson

Jorja Smith

Joost

Milky Chance

Loreen

Tream

Apashe & Brass Orchestra

Natalie Jane

The Beaches

Only The Poets

twocolors

BERQ

Paula Carolina

Kasi

Zartmann

TJARK

Timetable des Superbloom Festivals:

Anfahrt

Adresse:

Spiridon-Louis-Ring 21

80809 München

Das Superbloom ist ein autofreies Festival. Es wird empfohlen mit den öffentlichen Verkehrsmittel anzureisen.

Mit dem öffentlichen Verkehrsmittel:

U-Bahn:

Die U-Bahn-Linien U3 oder U8 fahren in Richtung Moosach bis zur Station Olympiazentrum.

Vom S-Bahn-Halt Moosach (S1) mit der U3 Richtung Innenstadt bis Olympiazentrum fahren. Von dort sind es etwa zehn Minuten Fußweg zum Festivalgelände.

Die U1 in Richtung Olympia-Einkaufszentrum bringt zur Station Gern, von wo aus der Eingang West erreicht werden kann.

Die U2 in Richtung Feldmoching bis Scheidplatz nehmen und dann etwa 20 Minuten zu Fuß zum Eingang Ost gehen.

Tram:

Die Trambahnen 20 und 21 halten an der Haltestelle Olympiapark West, während die Tramlinie 27 zur Haltestelle Petuelring fährt.

Bus:

Die Stadtbuslinie 173 hält an der Haltestelle Olympiazentrum. Die Stadtbuslinien 144, 173, 177 und 178 fahren zur Haltestelle Olympiapark West bzw. Petuelring.

Fahrrad:

Fahrräder können an den ausgeschilderten, kostenlosen Stellplätzen direkt am Festivalgelände abgestellt werden. Fahrräder dürfen nicht mit auf das Festivalgelände genommen werden.

Mit dem Auto / Bus:

Auto:

Am Festivalgelände stehen keine Parkplätze zur Verfügung. Die Park&Ride-Angebote entlang der U- und S-Bahnlinien können genutzt werden.

Taxi:

Taxis können zur Parkharfe (Zugang Nord) oder zum Parkdeck (Zugang Ost) fahren. Für die Rückfahrt steht ein Taxistand in der Ackermannstraße zur Verfügung, der über den Ausgang im Süden erreichbar ist.

Fernbus:

Für die Anreise mit dem Fernbus empfiehlt sich die Haltestelle ZOB in der Nähe des Hauptbahnhofs (HBF) und der S-Bahn-Station Hackerbrücke. Von dort kann die U-Bahn-Linie U2 bis Scheidplatz und anschließend die U3 bis zur Station Olympiazentrum genutzt werden.

Wetter

Am Wochenende erwartet die Besucher:innen angenehmes Wetter. Am Samstag, den 7. September, beträgt die Temperatur zur Mittagszeit 23 Grad. Der Tag bleibt warm und trocken, ohne dass Regen zu erwarten ist. In der Nacht kühlt es auf 17 Grad ab.

Auch der Sonntag, 8. September, lädt zum feiern ein. Mittags erreicht die Temperatur 24 Grad. Der Abend bleibt erneut mit 25 Grad warm, und es ist kein Regen in Sicht. In der Nacht sinkt die Temperatur leicht auf 18°C.