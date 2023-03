ROLLING STONE im April – Titelthema: Depeche Mode + exklusive Vinyl-Single

Die Themen der April-Ausgabe

Depeche Mode

Das berühmteste Synthpop-Trio der Welt ist jetzt zu zweit: Nach dem Tod von Andrew Fletcher machen Dave Gahan und Martin Gore in seinem Sinne mit Depeche Mode weiter, planen aber lieber nicht zu weit in die Zukunft

Von Birgit Fuß

Feist

Die kanadische Songwriterin Leslie Feist über Lebenskrisen, Veränderungen, ihren Ausstieg aus der Arcade-Fire-Tour und „Multitudes“, ihr erstes Album in sechs Jahren

Von Ina Plodroch

Herbert Grönemeyer

Das Interview mit dem großen Songschreiber über sein neues Album, die wegen Corona abgesagte „Mensch“-Tournee und Pläne für das „Bochum“-Jubiläum

Von Arne Willander

Wednesday

Eine Entdeckung: Die junge Band um Karly Hartzman verbindet Shoegaze mit Country und schroffer Lyrik – eine Feedback-Chronik des amerikanischen Südens

Von Jan Jekal

Everything But The Girl

Nach 20 Jahren kehrt das Ehepaar Tracey Thorn und Ben Watt mit einem tollen Album zurück. Wie fühlt es sich an, wieder EBTG zu sein?

Von Jan Jekal

R.E.M.

Im April 1983 erschien „Murmur“, das Debüt von R.E.M. – und die kleine Band aus Athens/Georgia merkte, dass sie zu Großem bestimmt war

Von Birgit Fuß

The Mix

Element Of Crime

Mit neuem Schwung stellen sich Element Of Crime einigen Veränderungen – und demnächst dreht Charly Hübner auch noch einen Film über die Band

Von Birgit Fuß

Niels Frevert

Seine neuen Songs klingen, als könnten sie von einer Rockband gespielt werden – und er ist zufrieden damit, mittelerfolgreich zu sein

Von Max Gösche

Q&A: Ian Anderson

Der Sänger von Jethro Tull über Grammys, sein spirituelles Faible und seine Ausnahmestellung als berühmtester Querflötist der Rockmusik

Von Frank Thießies

HISTORY: Bob Marley

Vor 50 Jahren schafften Bob Marley And The Wailers mit „Catch A Fire“ den Durchbruch in Europa – und zerstritten sich danach

Von Sebastian Zabel

Frauke Finsterwalder

Die Regisseurin zeigt uns in „Sisi & Ich“ ein ungewöhnliches Bild der Monarchin – und ließ sich dafür von Portishead und Le Tigre inspirieren

Von Maik Brüggemeyer

El Hotzo

Als El Hotzo hat Sebastian Hotz Millionen Follower – jetzt erscheint mit „Mindset“ sein erster Roman

Von Naomi Webster-Grundl

PLUS

100 Gecs, Josh Ritter, Tristan Brusch und einige mehr

Reviews

MUSIK

Neues von Nick Waterhouse und 89 weitere Rezensionen

RS-GUIDE: Burt Bacharach

Sebastian Zabel über das Werk des Songwriting-Meisters

FILM, SERIEN & LITERATUR

„Suzume“ und 18 weitere Rezensionen

Exklusive Vinyl-Single im Heft

Mit der April-Ausgabe des ROLLING STONE veröffentlichen wir ein weiteres besonderes Sammlerstück: Eine exklusive Vinyl-Single mit zwei Songs von Depeche Mode – auf der A-Seite „Ghosts Again“ vom neuen Album „Memento Mori“, auf der B-Seite der berühmte Song „Never Let Me Down Again“ von dem Album „Music For The Masses“ (1987).

Die 7“-Single kommt in einem festen, sorgfältig gestalteten Pappcover und auf schwerem Vinyl.

Sie ist nur mit der deutschen Ausgabe des ROLLING STONE und nicht im Tonträger-Handel erhältlich.

Playlist: New Noises im April

Unsere Playlist im April feiert die kleinen großen Erzählungen, die Sackgassen der Liebe und die Roadtrips ins Unterbewusstsein, den glühenden Pub-Rock und die kosmische Americana

Ailbhe Reddy „Damage“

Die Sängerin und Songschreiberin aus Dublin findet auf ihrem zweiten Album die richtige Mischung aus Alternative Rock, Folk und DreamPop. „Damage“ erinnert an Belle And Sebastian und The Cranberries.

The Hold Steady „Sixers“

Ein Höhepunkt von der neuen, fantastischen Platte der New Yorker Pub-Rock-Giganten um Sänger und Gitarrist Craig Finn, der hier zu krachenden Akkorden eine Kurzgeschichte über die Sackgassen der Liebe erzählt.

Alberta Cross „Morning Drum“

Das Bandprojekt des Schweden Petter Ericson Stakee verbindet die kosmische Americana eines Ryan Adams mit Neo-Psychedelia und hymnischem Rock à la My Morning Jacket.

Josh Ritter „For Your Soul“

Auf „Spectral Lines“, seinem inzwischen elften Studioalbum, feiert der Songschreiber aus Idaho einen so entspannten wie beseelten Sound zwischen Folk-Pop, Soul-Rock und sonnigem Gospel-Flair.

Doug Paisley „Sometimes It’s So Easy“

Der kanadische Sänger und Songschreiber pflegt die Country Music alter Schule, mit Standbass, rhythmischem Stampfen und einer bittersüßen Melancholie, die an seinen Landsmann Gordon Lightfoot erinnert.

The Tallest Man On Earth „Henry St.“

Eine herzzerreißende Klavierballade vom neuen Album des schwedischen Musikers Kristian Matsson alias The Tallest Man On Earth. „Henry St.“ ist ein Roadtrip von New York über New England in Matssons Seelenlandschaft.

Kate Davis „Saw You Staring“

Die klassisch ausgebildete Jazz-Bassistin, Sängerin und Songschreiberin aus dem US-Bundesstaat Oregon inszeniert glamourös aufgemotzten, lasziven Indie-Rock.