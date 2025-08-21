ROLLING STONE Beach 2025: Finale Bandwelle mit Mogwai

Es gibt Neuzugänge für den ROLLING STONE Beach 2025! Sieben weitere Acts komplettieren das mit Black Rebel Motorcycle Club und Bob Mould schon hochkarätige Line-Up für das diesjährige Programm (21. und 22. November) im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand. Neu mit dabei sind:

Mogwai

Eine großartige Premiere: Die schottische Band Mogwai ist fast so alt wie die deutsche Ausgabe des ROLLING STONE, sie feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen – und sie spielt zum ersten Mal beim Beach! Im Frühjahr bewies ihr aktuelles, elftes Studioalbum „The Bad Fire“, dass Mogwai noch keinerlei Ermüdungserscheinungen zeigen, im Gegenteil. Selten klangen Stuart Braithwaite und Kollegen so brachial – und sie brauchen dafür wieder mal gar nicht viele Worte. Ihr Post-Rock spricht für sich und lebt von der einzigartigen Atmosphäre, die Mogwai immer erzeugen – ob mit psychedelischem Feedback-Gewitter, detailreichem Dream-Pop oder explosiven Gitarrenriffs. Und schwarzem Humor haben sie auch noch, siehe Songs wie „If You Find This World Bad, You Should See Some Of The Others“. Es gibt vielleicht nicht mehr viel Hoffnung, aber es gibt immerhin noch Mogwai. Das wird was!

We Are Scientists

Irgendwo zwischen The Strokes, Franz Ferdinand und Interpol war noch Platz in der erfreulich dicht besiedelten Indie-Rock-Landschaft der Nullerjahre. In diese Lücke stieß die in Berkeley, Kalifornien gegründete Band mit smartem Gitarren-Pop. Inzwischen haben sich We Are Scientists mehrfach gehäutet, ohne an ihrer musikalischen DNA zu kratzen. So bündeln Sänger Keith Murray und Bassist Chris Cain auf dem aktuellen Album, „Qualifying Miles“, all ihr Können für ein berauschendes Klanggemälde aus New Wave, Shoegaze, Folk, psychedelischen Nuancen und hymnischem Verstärkerdröhnen, das sogar Fans der Manic Street Preachers begeistern dürfte.

Friska Viljor

Seit 2005 sind Joakim Sveningsson und Daniel Johansson – beide für Gesang und diverse Saiteninstrumente zuständig – als Friska Viljor unterwegs. Zum 20. Band-Jubiläum schenken sich die Schweden das Album „Revisited“, auf dem sie eigene Songs in akustischen Neubearbeitungen darbieten, ihren Folk aufs Wesentliche reduzieren und manchmal in die Nähe US-amerikanischer Großmeister wie Sufjan Stevens rücken. Das hierzulande überaus beliebte Duo aus Stockholm beherrscht freilich auch rockigere Register, aber in den besten Momenten klingen Friska Viljor so verlässlich anmutig wie das Rauschen schwedischer Wälder.

Die Sterne

Die witzigste und smarteste Band der Hamburger Schule, von der sich Sänger Frank Spilker und Co. natürlich längst emanzipiert haben. Auf vielen wundervollen Alben, EPs und Singles haben Die Sterne ihren ureigenen Sound immer weiter ausgebaut, eingerichtet und mit Liebe zu den alltäglichen Absurditäten des Lebens bepflanzt. Zuletzt dokumentiert auf dem tollen „Hallo Euphoria“ (2022) und der Karriere-Rückschau „Grandezza“ (2024). Anders als bei manchen Kolleg:innen ging es bei den Sternen nie um intellektuelle Verstiegenheiten, sondern ganz unironisch um den Spaß am Musizieren, an Funk-Rhythmen, Slacker-Pop und Rock ohne dicke Eier.

Night Moves

Sechs Jahre sind vergangen zwischen dem meisterlichen „Can You Really Find Me“ (2019), dem letzten Album der aus Minneapolis stammenden Band, und dem 2025 veröffentlichten „Double Life“. Entsprechend hoch waren die Erwartungen. Sänger und Songschreiber John Pelant hat keine einzige enttäuscht. „Double Life“ ist der Punkt, von dem Pelant zurückschaut, Bilanz zieht, in Gestalt erhebender Americana und Popmusik, irgendwo zwischen Ryan Adams und Tame Impala. Aber er schaut auch nach vorn, staunt über das Erwachsenwerden der Liebe und betrachtet voller Empathie, auf welchen Umwegen Freunde und Vorbeiziehende das Leben meistern.

Finn Forster

Manchmal wundert man sich, dass ein Songschreiber schon etliche Singles und EPs veröffentlicht hat, aber noch immer kein Longplayer erschienen ist. Im Fall von Finn Forster heißt das: Er hatte genug Zeit, sich in Ruhe zu entwickeln. Das Talent des im englischen Middlebrough geborenen Künstlers wirkt auf jeden Fall ziemlich ausgereift. Britische Radiosender haben seine soulgetränkten Folk-Pop- und Rocksongs ebenso begeistert aufgenommen wie prominente Acts, für die Forster im Vorprogramm spielen durfte, so u.a. bei der 2025er-Tour der Stereophonics. Seine sympathisch hemdsärmeligen Hymnen habenin Ed Sheeran, Kings Of Leon und Paolo Nutini die richtigen Vorbilder.

Old Mervs

Es ist längst Zeit für ein Revival des Nullerjahre-Band-Sounds. Dachten sich womöglich Sänger und Gitarrist David House und Drummer Henry Carrington-Jones, als sie 2017 im australischen Perth die Old Mervs gründeten. Nach vielen Proberaumstunden, ein paar EPs und ausverkauften Tourneen durch Down Under fühlten sie sich bereit, um im März dieses Jahres ihr vor Selbstbewusstsein strotzendes Debütalbum zu veröffentlichen. Old Mervs verbinden die Tugenden von The Kooks und frühen Arctic Monkeys, Razorlight und Kaiser Chiefs. Die Riffs, Harmonien und Hooks, die das Duo aus dem Ärmel schüttelt, scheinen aus einer besseren Indie-Rock-Ära überlebt zu haben.

Oska

Maria Burger alias Oska hat genau die Bewunderer, die man für einen geglückten Karrierestart braucht. Tom Odell entdeckte die österreichische Sängerin und Songschreiberin 2021 beim Reeperbahn-Festival, im Sommer 2024 spielte sie mit ihrer Band vier Stadionkonzerte in Wien als Support von Coldplay. Zwischen einem eher ländlichen Alltag in ihrer Heimat und Reisen nach London fand Oska das kreative Rezept, das ihr aktuelles Album „Refined Believer“ aus dem Gros zeitgenössischer Folk-Pop-Platten heraushebt. Ihre fein ziselierten, von Liebe und Vertrauen erzählenden Lieder erinnern unter anderem an Norah Jones und Suzanne Vega.

Das Rahmenprogramm und der Timetable werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. Alle Infos zum Festival und Tickets gibt es HIER.