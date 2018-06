Die Gebete gen Regengott haben nichts bewirkt: In der Eifel stehen die ersten Zeltplätze unter Wasser.

Es wäre zu schön gewesen: Nach dem Sturm-Chaos von 2016 und 2017 dann wenigstens in diesem Jahr ein Rock am Ring zu erleben, das ganz ohne Schlamm, Schmuddel und eben Regen auskommt. Das hat leider nicht geklappt. Erste Fotos vom Festival-Freitag zeigen Zeltplätze, die unter Wasser stehen. Von den 90.000 Rock-am-Ring-Besuchern mussten einige umziehen, damit sie ihren Schlafplatz ins Trockene verlegen konnten. Am heutigen Freitag ist Startschuss für „RaR“ in der Eifel. Headliner sind Muse, Foo Fighters, Thirty Seconds To Mars und Gorillaz. Am Sonntag, 03. Juni, ist Schluss für dieses Jahr. In den vergangenen drei Jahren kam es immer…