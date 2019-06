ROLLING STONE im Juli 2019: Phil Collins + exklusive Vinyl-Single „In The Air Tonight“

Das sind die Inhalte der Juli-Ausgabe

Phil Collins: … aber ernsthaft

Wie geht es dem Pop-Superstar, der allgegenwärtig war und den alle Kritiker liebend gern hassen, heute? Das große Interview

Von Arne Willander

Japan-Pop: Traumwelten in Neon

Der japanische City-Pop der ­80er-Jahre erlebt eine Renaissance. Warum bloß? Eine Spurensuche

Von Fabian Peltsch

Kooperation

Kate Tempest: Poetin der Wahrheit

Die britische Rapperin hat ein Album mit Rick Rubin gemacht. Nach HipHop klingt es nicht. Ein Treffen

Von Maik Brüggemeyer

Howard Stern: Ein Wilder wird zahm

Der große Provokateur zeigt sich nach einer Therapie geläutert

Von Andy Greene

40 Jahre Walkman: Die Musik lernt laufen

Die Geschichte eines totgesagten und auferstandenen Mediums

Von Jan Brandt

Bill Callahan: Plötzlich glücklich

Wie hat der große Einzelgänger unter den US-Songwritern die Schaffenskrise überwunden?

Von Maik Brüggemeyer

Jörg Fauser: Koks, Blues & BRD

Ein deutscher Schriftsteller auf Bukowskis und Burroughs’ Spuren

Von Frank Schäfer

The Mix

Calexico And Iron & Wine

Wie klingt es, wenn eine der wichtigsten Americana-Bands und ein großer Songschreiber zusammenkommen? Erstaunlich mühelos

Von Max Gösche

Kimberose

Europa hat Soul: Die Sängerin Kimberly Kitson Mills reüssiert in Frankreich mit englischspra­chigen Songs

Von Ralf Niemczyk

History: „Easy Rider“

Amerika, Motorräder, Drogen und die Sehnsucht nach ­Freiheit: Vor 50 Jahren kam das Roadmovie von und mit Dennis Hopper ins Kino

Von Naomi Webster-Grundl

The Raconteurs

Nach acht Jahren hat sich Jack White wieder mit seiner Nebenband zusammengetan. Sein Ziel: immer frisch bleiben

Von Jörn Schlüter

„Fleabag“

Die britische Autorin Phoebe Waller-Bridge ist mit ihrer bitterbösen Serie „Fleabag“ im Mainstream angekommen

Von Alena Struzh

Q&A: Heather Nova

Die Songschreiberin über das 25. Jubiläum ihres ­Debüts, das neue Album, Songs über Schmerz

und männliche Vorbilder

Von Marc Vetter

PLUS

Caamp, Janelle Monáe, Purple Mountains, Black Midi, Jade Jackson, Mattiel, Laura Karasek und andere

Reviews

Musik

Neues von Bruce Springsteen und 92 weitere Rezensionen

RS-Guide: Madonna

Sassan Niasseri über das Werk der Queen of Pop

Film & Literatur

„Yesterday“ und 17 weitere Rezensionen

Wie Phil Collins sein Meisterstück für den deutschen ROLLING STONE freigab

Die erste Testpressung fiel durch – erst im zweiten Anlauf gab Phil Collins sein O.k. für die exklusive ROLLING-STONE-Single: Die remasterte Fassung von „In The Air Tonight“ und eine Demo-Version von „The Roof Is Leaking“ mit Eric Clapton an der Gitarre. Diese Vinyl-Single ist nur mit der Juli-Ausgabe des deutschen ROLLING STONE erhältlich. Deshalb kostet sie am Kiosk 2 Euro Aufpreis. Abonnenten können jedoch wie immer entscheiden: Wer es verpasst hat, die Single mitzubestellen, kann sie sich auch jetzt noch über den Aboservice nachliefern lassen.

CD im Heft: New Noises Vol. 147

1. Calexico And Iron & Wine „Father Mountain“

15 Jahre nach ihrer gemeinsamen EP „In The Reins“ haben sich Calexico

und Sam Beam alias Iron & Wine wieder ­zusammengetan, diesmal für ein ­ganzes Album. Das Resultat: wunderbar frei assoziierte Folk-Rock-Stücke wie diese Ballade.

2. The Divine Comedy „Norman And Norma“

Neil Hannons sinfonische Pop-Kunst ist so melodievernarrt, intelligent und amüsant wie eh und je. „Norman And Norma“ vom neuen Werk „Office ­Politics“ steht in der Tradition typisch britischer Vignetten, wie Ray Davies und Jarvis Cocker sie früher geschrieben haben.

3. Bill Callahan „Ballad Of The Hulk“

Sechs Jahre mussten wir auf ein neues Studioalbum von Callahan warten. „Shepherd In A Sheepskin Vest“ bestätigt seinen Ruf als einer der besten und ­unkonventionellsten US-Songschreiber. Nach dem vergleichsweise süffig ­in­strumentierten „Dream River“ übt Callahan sich in Folk-Minimalismus.

4. Purple Mountains „All My Happiness Is Gone“

Ein weiterer Gigant der alternativen amerikanischen Liedkunst: David Berman (Silver Jews) schlägt mit seinem Bandprojekt Purple Mountains beinahe poppige Töne an, aber natürlich nur, um sein desolates Innenleben zu konterkarieren.

5. Mattiel „Keep The Change“

Auch auf ihrem zweiten Album verbindet die Sängerin aus Atlanta/Georgia Girlgroup-Pop-Raffinesse nach Sixties- Art mit schnodderiger Punk-Attitüde, erinnert mal an Nancy Sinatra und Ronettes, mal an Chrissie Hynde und Siouxsie Sioux.

6. Caamp „Penny, Heads Up“

Die Band aus Athens/Ohio meidet das große Americana-Pathos und setzt stattdessen lieber auf eine intime, ­angenehm relaxte Mischung aus Bluegrass und Folk.

7. John Van Deusen „Fly Away To Hell“

Der ehemalige Sänger und Songschreiber von The Lonely Forest spickt die emphatischen Folk-Rock-Stücke seines neuen Soloalbums mit flehentlichen Harmonien und Hooklines, die an die R.E.M. der 80er-Jahre erinnern.