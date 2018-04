ROLLING STONE präsentiert exklusiv den Trailer zum heiß erwarteten „dystopischen Western“ mit dem Namen „Paradox“. Regie führte Daryl Hannah, in den Hauptrollen sind Neil Young, Lukas Nelson und Willie Nelson zu sehen: https://www.youtube.com/watch?v=uecHqZx_wrs Inhalt „Paradox“: Eine Fantasie, ein lautes Gedicht und eine Freigeist-Geschichte über Musik und Liebe… Daryl Hannah schrieb das Drehbuch und führte Regie bei diesem einzigartig persönlichen Werk. In der Zukunft oder vielleicht doch in der Vergangenheit versteckt sich in PARADOX eine Gruppe von Ausgestoßenen in völliger Abgeschiedenheit hoch in den Bergen. Der „Mann im schwarzen Hut“ (Neil Young), „Particle Kid“ (Micah Nelson) und „Jail Time“ (Lukas Nelson)…