Luxusmarke Chrome Hearts zieht Klage gegen Neil Young wegen Bandnamens zurück

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Das Luxuslabel Chrome Hearts hat seine Urheberrechtsklage gegen Neil Young und seine gleichnamige Begleitband zurückgezogen.

Ob ein Vergleich zwischen den beiden Parteien erzielt wurde oder die Klage ohne Einigung fallen gelassen wurde, ließ die Eingabe offen

Im September 2025 – wenige Monate nachdem Young und seine damals neue Band ihr erstes Album „Talkin to the Trees“ veröffentlicht hatten – verklagte Chrome Hearts (die Marke) Young und die Chrome Hearts (die Band).

Das Unternehmen erklärte, es habe weder eine Lizenz erteilt noch Young „irgendeine Form von Genehmigung zur Nutzung des geistigen Eigentums von Chrome Hearts“ gegeben. Das Modelabel existiert seit den späten Achtzigern, während Young die Band erst Ende 2024 unter diesem Namen formierte.

Indem Young nicht nur den Namen Chrome Hearts verwendete, sondern auch Merchandise mit der Aufschrift „Neil Young and the Chrome Hearts“ produzierte und verkaufte, würden er und seine Bandmitglieder laut Klage „wahrscheinlich Verwirrung“ im Markt stiften.

Klage freiwillig fallen gelassen

Bevor der Streit jedoch vor Gericht ausgetragen werden konnte, erklärte Chrome Hearts in einer Eingabe vom Donnerstag, die Klage gegen Young und die Band freiwillig zurückzuziehen, wie Billboard berichtet. Ob ein Vergleich zwischen den beiden Parteien erzielt wurde oder die Klage ohne Einigung fallen gelassen wurde, ließ die Eingabe offen.

Trotz des laufenden Rechtsstreits hatten Young und die Chrome Hearts weiter unter diesem Namen operiert und gemeinsam eine Reihe von Konzerten gespielt, bevor Young die gesamte Tournee für 2026 absagte. Im Rahmen des jüngsten Record Store Day veröffentlichten Young und die Chrome Hearts ihr Livealbum „As Time Explodes“; zudem hat Young mit der Band bereits ein zweites Studioalbum fertig eingespielt.