(Fast) alles neu bei ROLLING STONE!

Vielleicht habt ihr die aktuelle Ausgabe schon im Briefkasten oder holt sie euch heute am Kiosk. Ihr werdet schnell merken: Der neue ROLLING STONE ist anders – und das fühlt ihr schon beim Blättern. Ein festes, hochwertiges Papier, ein dickerer Umschlag: schon haptisch ist unsere April-Ausgabe ein Schwergewicht.

Wir haben ROLLING STONE komplett neu gestaltet. Und dabei das Beste aus der langen Tradition des Magazins mit dem Besten von Heute verbunden.

Angelehnt an das genreprägende ROLLING-STONE-Design der 60er und 70er Jahre, haben wir die Gestaltungselemente in die Jetztzeit übersetzt. Das fängt beim Cover an, das nun farbig eingerahmt ist, gekrönt vom legendären ROLLING-STONE-Logo, das wieder seine klassische Schattierung bekommt. Die Schrift im Magazin ist größer, die Typo markant und einheitlich, die Blattführung sorgfältig strukturiert.

ROLLING STONE bleibt ROLLING STONE

Was sich nicht geändert hat: Die Qualität und Tiefe unserer Interviews, Storys und Reviews. Klar, es gibt neue Kolumnen und Rubriken – unter anderem „Willanders Welt“, in der Arne Willander aktuelle Zeitphänomene beleuchtet, eine Jazz- und eine HipHop-Kolumne oder eine neue rotierende Rubrik, in der dieses Mal Guter Blank die besten Krimis der Saison vorstellt. Doch ROLLING STONE bleibt ROLLING STONE.

Ein paar Highlights der neuen Redesign-Ausgabe:

In der Titelstory geht es um das ungewöhnlichste Pop-Paar des Jahres: Elton John hat sich mit der US-Country-Sängerin Brandi Carlile zusammengetan – wie es dazu kam und warum die Beiden ein perfect match sind, lest ihr in Max Gösches Coverstory.

Der DJ und Produzent Hans Nieswandt schreibt darüber, wie ein Schlagerproduzent aus Südtirol und eine gottesfürchtige Musical-Sängerin vor 50 Jahren Disco in München erfanden.

Frank Schäfer gratuliert Gitarrengott Ritchie Blackmore zum 80. Und Birgit Fuß der Songwriterin Sophie Hunger zu ihrem ersten Roman

Im großen ROLLING_STONE-Interview erzählt Monica Lewinsky sehr offen von ihrem posttraumatischen Belastungsstörungen, Problemen bei der Jobsuche und der Angst vor Beziehungen.

Mit Blumengarten stellen wir die derzeit angesagteste deutsche Band vor, in einer Analyse widmen wir uns dem extremen Wahlverhalten der Unter-25-Jährigen, und auf einer Doppelseite gibt es die besten Alben von AC/DC auf einen Blick. Außerdem ranken wir die 25 besten Computer-Games aller Zeiten.

ROLLING STONE Ausgabe 366 bekommt ihr ab Freitag, 26. März, überall dort, wo es Zeitschriften gibt. Wir freuen uns auf euer Feedback: post@rollingstone.de