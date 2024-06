Als wir bei der Grammy-Verleihung 2001 gemeinsam „Stan“ performten, trafen wir uns vorher zu einer Probe. Ich war etwas nervös, weil wir uns nie kennengelernt, nicht mal miteinander geredet hatten. Als wir mit dem Intro loslegten und Eminem reinkam, bekam ich eine Gänsehaut, wie ich sie bis dahin nur bei Hendrix, Mick Jagger, James Brown und Aretha Franklin hatte. Ich dachte nur: „Dieser Mann ist eine Klasse für sich.“ Es gibt wenige Performer, die dich gleich beim ersten Mal so packen.

Natürlich gab es gleich Stimmen, die mich vor seiner angeblichen Homophobie und anderem Blödsinn warnten

Eminem ist der Dichter der Gegenwart, über den man aber auch noch in Jahrzehnten sprechen wird. Er erzählt seine Geschichten eigenwillig und schnörkellos und ist als Texter einer der besten. Er gibt seinem Publikum, was ein Bob Dylan für das seinige tat: Er schreibt, was er fühlt. Seine Wut, seine Verletzlichkeit, sein Witz – alles muss raus. Eminem lebt und atmet Musik – und in diesem Punkt ist er wohl ein bisschen wie ich. Er lebt ziemlich zurückgezogen und geht in seiner Kunst anscheinend vollkommen auf.

Ich war von Anfang an von ihm fasziniert und sagte deshalb auch spontan zu, als man mich auf einen gemeinsamen Auftritt bei den Grammys ansprach. Natürlich gab es gleich Stimmen, die mich vor seiner angeblichen Homophobie und anderem Blödsinn warnten; die Boy Georges dieser Welt waren völlig aus dem Häuschen. Aber wenn sie nicht intelligent genug sind, um seine Intelligenz zu kapieren, ist das ihr Problem.

Eminem hat die Eier, um genau das zu sagen, was er fühlt – und gibt dabei sogar Anstößigem einen pfiffigen Dreh. In einer Zeit, in der Ironie eine aussterbende Kunstform zu werden droht, sind solche Leute notwendiger denn je. Es gibt einfach zu wenige in dieser Welt, die mit derartigen Eiern und einem ebenso großen Talent gesegnet sind.