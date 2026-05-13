Elton John über sein neues Album: „Es ist so anders als alles, was ich je gemacht habe“

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Elton John, der mehr als 30 Studioalben veröffentlicht hat, sagt über sein nächstes: Es sei entstanden wie keines zuvor. Bei einer Galaveranstaltung am Wochenende, bei der er in Toronto mit dem Glenn Gould Prize ausgezeichnet wurde, beschrieb er das neue Album als „so gut gelaunt“.

Der Sehverlust, den er 2024 infolge einer Augeninfektion erlitten hat, zwang ihn dazu, seinen Songwriting-Ansatz nach all den Jahrzehnten grundlegend zu überdenken.

„Ich hatte kürzlich Probleme mit meinen Augen, und ich mache Platten immer so, dass ich auf Texte schaue und zur Lyrik schreibe – und das geht gerade irgendwie nicht mehr“, sagte der 79-jährige Sänger und Pianist am Samstag im Theatre at Great Canadian Casino Resort in Toronto, wo er den renommierten Glenn Gould Prize entgegennahm. Die internationale Auszeichnung ehrt Persönlichkeiten, die „durch die Künste einen einzigartigen, lebenslangen Beitrag zur Bereicherung des menschlichen Daseins geleistet haben“.

Neuer Ansatz dank Augenproblemen

John – der 2023 nach über 330 Shows weltweit auf seiner Farewell-Yellow-Brick-Road-Tour das Tourneeleben hinter sich gelassen und im vergangenen Jahr gemeinsam mit Belinda Carlisle das Kollaborationsalbum „Who Believes in Angels?“ veröffentlicht hat – fügte hinzu: „Was mir mein Auge beschert hat, ist die Chance, mit 80 Jahren meine Art zu schreiben komplett umzukehren. Ich schreibe jetzt zuerst die Melodien, und die Texte kommen danach. Das habe ich noch nie gemacht. Und ich habe es gerade getan.“

„Und ich habe gerade ein Album fertiggestellt, das sich von allem, was ich je gemacht habe, grundlegend unterscheidet – aber es ist so glücklich“, fuhr er fort. „Ich bin so begeistert davon, weil es mir eine weitere Chance gegeben hat, Musik zu machen.“

John hatte sich im Sommer 2024 eine schwere Augeninfektion zugezogen. Im September desselben Jahres sprach er erstmals öffentlich darüber und gab bekannt, er habe „nur noch eingeschränkte Sehkraft auf einem Auge“ und es werde „einige Zeit dauern, bis das betroffene Auge wieder sieht“.

„Verwüstende“ Monate ohne Sehkraft

Etwas mehr als ein Jahr später sagte er in einem Interview mit „Variety“: „Es war verheerend. Weil ich mein rechtes Auge verloren habe und mein linkes auch nicht mehr so gut ist, waren die vergangenen 15 Monate eine enorme Herausforderung – ich konnte nichts sehen, nichts anschauen, nichts lesen.“

Die Nachricht, dass er einen Weg gefunden hat, sich kreativ anzupassen und ein neues Soloalbum fertig im Kasten hat, war für die Gäste der Gala ein Geschenk. „Wenn ich keine Musik mache, bin ich tot“, sagte er dem Publikum. „Wenn ich keine Musik höre, bin ich tot. Musik ist meine Seele, meine treibende Kraft. Sie ist alles und war mein ganzes Leben lang alles für mich.“

Glenn-Gould-Prize-Preisträger erhalten 100.000 Dollar – John spendete den Betrag an die Glenn Gould Foundation zurück. Mit der Auszeichnung geht außerdem die Möglichkeit einher, den Gewinner des Glenn Gould Protégé Prize in Höhe von 25.000 Dollar zu bestimmen. Er wählte die Mezzosopranistin Emily D’Angelo. „Ich erkenne einen Star, wenn ich einen sehe“, sagte er. „Sie sind eine makellose Performerin, eine makellose Sängerin, und ich bin so stolz, Ihnen diesen Preis überreichen zu dürfen.“

Seitenhieb gegen Trump

John nutzte seine sechsminütige Rede auch, um Kanada zu feiern und gegen Trump auszuteilen. „Es ist so schön, in Kanada zu sein und ein Konzert für kanadische Künstler zu erleben, die ich alle kenne. Es ist auch schön, in einem Land zu sein, das Vernunft walten lässt“, sagte er unter Jubel und Applaus.

„Ich habe hier eine Familie. Davids [Furnish] Familie, die Familie meines Mannes, ist meine Familie. Sie leben in Toronto. Sie sind Teil meines Lebens, Teil meiner Seele. Meine Kinder lieben es hier so sehr. Sie lieben ihre Cousins und ihre Familie hier. Es ist ein Teil meines Lebens. Ich bin Kanadier“, ergänzte er – und erntete noch lauteren Applaus.

Und weiter: „Und ich kann euch sagen: Es ist verdammt nochmal auch nicht der 51. Bundesstaat.“ Das löste noch längeren und lauteren Jubel aus. „Es ist ein Land, das Einwanderer aufgenommen hat und sie nicht hinauswirft. Es ist ein Land, das alle Menschen, alle Hautfarben willkommen heißt, und ich liebe es – und ich kann Kanada nicht genug dafür danken, was es für mich getan hat.“

Überraschung beim Finale

John überraschte dann alle, indem er von seinem Stuhl auf der Bühne aufstand, um sich den kanadischen Künstlern anzuschließen, die er persönlich für den Abend ausgewählt hatte – zum großen Finale mit „Goodbye Yellow Brick Road“.