ROLLING STONE 5/21: Mit exklusiver Vinyl-Single der White Stripes

Mit der Mai-Ausgabe des ROLLING STONE veröffentlichen wir ein besonderes Sammlerstück: eine exklusive Vinyl-Single mit zwei Songs der White Stripes:

Seite A

„We’re Going To Be Friends“

Seite AA



„Seven Nation Army“ (Live at Auditorio Coca-Cola)

Die Akustik-Ballade „We’re Going To Be Friends“ wurde 2002 auf dem Album „White Blood Cells“ veröffentlicht. Die Version ihres Alltime-Klassikers „Seven Nation Army“ ist eine bisher unveröffentlichte Live-Aufnahme – und zwar ihre erste Live-Performance des Stücks überhaupt. Jack und Meg Whites Band spielte sie am 11. Mai 2005 erstmals live in Monterrey in Mexiko. Ein besonderer Moment also, eingefangen auf Vinyl.