Noah Kahans neues Album „The Great Divide“: Vinyl gewinnen

10 Folk-Alben aus den Siebzigern, die ROLLING STONE liebte – Sie aber nie gehört haben

Der US-amerikanische Künstler Noah Kahan ist derzeit sehr gefragt: Am 26. April 2026 wird sein Album „The Great Divide“ erscheinen, das er im kommenden Sommer auf seiner Tour durch Nordamerika präsentieren wird. Die Nachfrage war mit einer Million verkauften Tickets enorm – weshalb er kürzlich weitere internationale Tourtermine bekanntgab. Im Zuge dieser Tour wird der Sänger auch nach Deutschland kommen und am 26. November in der Kölner Lanxess Arena sowie am 4. Dezember in der Münchener Olympiahalle gastieren. Passend dazu verlost ROLLING STONE das anstehende Album gleich dreimal als Vinyl.

Netflix-Doku über den Album-Prozess

Seit dem 13. April 2026 ist zudem die Netflix-Dokumentation „Noah Kahan: Out of Body“ zu sehen. Der Film gibt einen tiefen Einblick in das Leben des Gitarristen und zeigt den Arbeitsprozess an seinem neusten Werk. So wird der Musiker gezeigt, wie er dem enormen Druck ausgesetzt ist, nach seinem erfolgreichen Debüt und ausverkauften Tourneen an diesen Erfolg anzuknüpfen und mit „The Great Divide“ den nächsten großen Wurf zu landen.

Hierzu kehrte er zu seiner Familie nach Vermont zurück, um dort ein Gefühl von Heimat zu spüren und kreative Inspiration zu finden. Zugleich setzt er sich mit persönlichen Konflikten auseinander und begibt sich auf die Suche nach Gleichgewicht. Was in der Dokumentation zu sehen ist, wird sich voraussichtlich auch auf dem finalen Album wiederfinden.

Stark angepriesenes Album

Bei der anstehenden Veröffentlichung handelt es sich um eine, um die herum viel mediale Aufmerksamkeit entstanden ist. „Billboard“ erklärte die Platte bereits zu einem der Anwärter auf den Preis „Album des Jahres“ bei den Grammys 2027. Zudem konnte die zuerst erschienene gleichnamige Single „The Great Divide“ sich auf Platz sechs der „Hot 100 Billboard Charts“ setzen und avancierte damit weltweit zum höchsten Chart-Einstieg Noah Kahans.

Nicht nur in der Musikindustrie steht der Songwriter im Rampenlicht. Auch das „Time“-Magazin wählte ihn unter die „100 einflussreichsten Menschen 2026“. In der Laudatio dazu schrieb Marcus Mumford: „Noah malt Szenen aus seinem eigenen Leben, die bei vielen Menschen Anklang finden. Durch die Individualität seiner Erzählweise können wir die Universalität unserer Gefühle nachempfinden.“

Mitmachen und gewinnen

Derzeit sind also alle Augen auf Noah Kahan gerichtet. Wer eine der drei Vinyl-Versionen des Albums „The Great Divide“ gewinnen möchte, schreibt einfach eine E-Mail an gewinnen@rolling.de mit Name, Adresse und Telefonnummer. Als Betreff bitte „The Great Divide“ angeben. Einsendeschluss 10.5.26. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.