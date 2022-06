Hans Zimmer kehrt auf unsere Bühnen zurück: Ab April gibt der Soundtrack-Komponist und frischgebackene Oscar-Preisträger („Dune“) 32 Konzerte in 15 Ländern, darunter erstmals auch in Portugal, Spanien und der Slowakei. ROLLING STONE präsentiert die acht Auftritte in Deutschland. Der exklusive Eventim-PreSale beginnt am Mittwoch, den 15.06. um 10 Uhr über www.eventim.de.

Gemeinsam mit dem Odessa Opera Orchestra & Friends hat Zimmer seine bekanntesten Scores neu arrangiert, zu den Konzertsuiten zählen „Gladiator“, „The Dark Knight“, „Interstellar“, „The Lion King“ sowie „Dune“ – für den er im März bei den Academy Awards seinen zweiten Oscar in Empfang nahm.



„Ich bin begeistert, für eine weitere Europa-Tournee auf die Bühne zurückzukehren und freue mich,

diese phänomenale Show – auf die sich meine Band und ich vorbereiten – mit den Fans zu teilen“,

sagt Zimmer. „Ich bin dankbar, dass wir gemeinsam diese Musik live spielen können, die so viele

Menschen zu einem wirklich unvergesslichen Erlebnis zusammenbringt.“

Hans Zimmer Live – Europe Tour 2023

23. April 2023 Oberhausen Rudolf Weber – ARENA

25. April 2023 Antwerpen Sportpaleis Antwerpen

27. April 2023 Frankfurt / Main Festhalle Frankfurt

29. April 2023 Stuttgart Hanns-Martin-Schleyer-Halle

01. Mai 2023 Turin Pala Alpitour

03. Mai 2023 Bologna Unipol Arena (Ersatztermin aus 2022)

06. Mai 2023 Nizza Palais Nikaia

07. Mai 2023 Montpellier La Sud de France Arena

09. Mai 2023 Bordeaux Arkea Arena Bordeaux

11. Mai 2023 Bilbao BILBAO EXHIBITION CENTRE

13. Mai 2023 Lissabon Altice Arena

16. Mai 2023 Madrid WiZink Center

20. Mai 2023 Hannover ZAG Arena

22. Mai 2023 Zürich Hallenstadion

24. Mai 2023 München Olympiahalle

26. Mai 2023 Berlin Mercedes-Benz Arena

28. Mai 2023 Hamburg Barclays Arena

30. Mai 2023 Krakau Tauron Arena

02. Juni 2023 Prag O2 Arena

03. Juni 2023 Wien Wiener Stadthalle – Halle D

05. Juni 2023 Budapest Papp László Sportaréna

06. Juni 2023 Bratislava Ondrej Nepela Arena (Ersatztermin aus 2022)

09. Juni 2023 Köln LANXESS arena

10. Juni 2023 Amsterdam Ziggo Dome

12. Juni 2023 Rotterdam Ahoy Rotterdam

14. Juni 2023 London The O2

15. Juni 2023 London The O2

16. Juni 2023 Manchester Manchester Arena

18. Juni 2023 Dublin 3Arena

22. Juni 2023 Brüssel Palais 12

23. Juni 2023 Paris Accor Arena

24. Juni 2023 Paris Accor Arena

Der exklusive Eventim PreSale beginnt am Mittwoch, den 15.06.2022 um 10:00 h über

www.eventim.de. Ab Freitag, den 17.06.2022 Tickets auch an allen bekannten

Vorverkaufsstellen und über www.semmel.de erhältlich.