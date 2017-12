ROLLING STONE präsentiert: The Temperance Movement live 2018

Im März 2018 treten The Temperance Movement viermal in Deutschland auf – ROLLING STONE präsentiert. Das neue Album der Briten, „A Deeper Cut“, erscheint bereits am 16. Februar.

In Deutschland spielen The Temperance Movement am 18. März 2018 in München im Backstage Werk, am 24. März 2018 in Berlin im Lido, am 25. März 2018 in Hamburg im Knust und am 27. März 2018 in Köln im Bürgerhaus Stollwerck. Als Support sind laut Veranstalter Thomas Wynn & The Believers.

Tickets

Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Samstag, dem 4. November 2017. Tickets sind unter www.myticket.de sowie telefonisch unter 01806 – 777 111 (20 Ct./Anruf – Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf) und bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Bereits ab Donnerstag, dem 2. November 2017 – 10:00 Uhr bieten die Ticketanbieter Myticket und CTS Eventim Presales an.

The Temperance Movement live 2018

A Deeper Cut Tour

18.03. München, Backstage Werk

24.03. Berlin, Lido

25.03. Hamburg, Knust

27.03. Köln, Bürgerhaus Stollwerck

Infos: www.wizpro.com