Rolling Stone Weekly: Alles über Noel Gallaghers neues Album!

„So gut war ich noch nie!“, sagt der für seine Bescheidenheit berühmte Noel Gallagher. Hat er Recht? Darüber sprechen Jan Jekal und Birgit Fuß in der neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly. Ebenfalls geht es um die #MeToo-Vorwürfe gegen Rammstein, und die sogenannte Row Zero bei Konzerten, diesem besonderen Bereich, von dem weibliche Fans zu After-Show-Partys gelotst werden. Zudem geht es um Alben, auf die wir uns in diesem Jahr noch freuen können. Rolling Stone Weekly geht mit dieser Folge in eine kurze Sommerpause und ist Mitte Juli wieder zurück.