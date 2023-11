Rolling Stone Weekly: Das neue Album von Casper – Kindheitserinnerungen und Midlife-Crisis

Foto: Guenther Rojahn, Rojahn. All rights reserved.

„Was weißt du von Kakerlaken im Kleiderschrank?“ Vom Haus am See denkt Casper an den Trailer-Park zurück. „nur liebe, immer.“ ist eine klassischere Hip-Hop-Platte als zuletzt, die Rock-Einflüsse schraubt er herunter; sein Storytelling konzentriert sich auf Kindheits-Erinnerungen – und auf Midlife-Crisis-Beschwerden. Geht diese Kombi gut? Zudem sprechen wir über den tragischen Todesfall beim Taylor Swift-Konzert und überlegen, vor welche Herausforderungen extremes Wetter solche Veranstaltungen weiter stellt.