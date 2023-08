Rolling Stone Weekly: Neues von Margaret Glaspy & Die besten Konzerte im Herbst!

„Don’t be a dick!“, rät Margaret Glaspy auf ihrem neuen Album. Nach einem Ausflug in die Pop-Welt ist die New Yorkerin back to basics gegangen und hat mit „Echo the Diamond“ eine Alt-Rock-Platte gemacht, die ihr bisheriger Karriere-Höhepunkt ist. Warum dieses Album wirklich besonders ist, erzählen Jan und Birgit in der neuen Ausgabe Rolling Stone Weekly. Zudem sprechen sie über die Konzerte von Peter Fox und Element of Crime, die sie gesehen haben, und geben einen kleinen Ausblick auf die Live-Events des Herbsts, die man nicht verpassen sollte. Viel Spaß beim Hören!