Sandra Bullock teasert „Practical Magic 2“ mit magischen Margaritas bei Instagram

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Bis zum Start von „Practical Magic 2“ sind es noch einige Monate – doch Sandra Bullock hat das Internet schon jetzt in ihren Bann gezogen. Am Dienstag eröffnete die Schauspielerin ihren Instagram-Account und teilte ihren ersten Post zu Ehren der kommenden Fortsetzung.

Mit dem Caption „Midnight somewhere…“ zeigt der kurze Clip Bullock, wie sie mit einer imaginären Pistole auf einen Mixer zielt – der daraufhin wie von Geisterhand eine Margarita mixt. Das verspielte Video spielt auf die berühmte „Midnight Margaritas“-Szene aus dem Original von 1998 an, in dem Nicole Kidman und Bullock die verfluchten Hexenschwestern Gillian und Sally Owens spielen.

Bullocks Instagram-Premiere fiel mit dem Auftritt der Stars beim CinemaCon in Las Vegas am Dienstagabend zusammen. Laut „The Hollywood Reporter“ präsentierten Bullock und Kidman den heiß erwarteten Nachfolger und zeigten einen neuen Trailer, der drei Generationen von Hexen im geliebten Haus auf dem Felsen zeigt – das eigens neu aufgebaut wurde –, während Bullocks Figur ihre Fähigkeiten an ihre beiden Töchter weitergibt.

Das Ensemble kehrt zurück

Auch Dianne Wiest und Stockard Channing sind wieder dabei und schlüpfen erneut in die Rollen der magischen Tanten Jet und Franny. Ergänzt wird das Ensemble durch Joey King, Maisie Williams, Xolo Maridueña, Solly McLeod und Lee Pace.

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„Vor fünfundzwanzig Jahren flogen Sally, Gillian, Tante Jet und Tante Franny aus Alice Hoffmans geliebtem Roman auf die Kinoleinwände der Welt, und wir freuen uns riesig, die Owens-Familie mit Joey, Lee, Maisie, Solly und Xolo zurückzubringen“, erklärte das Filmteam in einem Statement zur Ankündigung von „Practical Magic 2“. „Die anhaltende Zuneigung zu diesen Figuren hat uns inspiriert, das nächste Kapitel der Owens-Geschichte sowohl für neue Fans als auch für alle zu erzählen, die von Anfang an dabei waren.“

Bullock schürt derweil die Nostalgie für die Fortsetzung. Unter Kidmans Instagram-Post, der die Owens-Schwestern beim Wiedersehen am Set letzten Sommer zeigte, tauchte plötzlich ein Kommentar von Bullock auf: „Oh we’re so back.“