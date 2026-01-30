„Blind Side“-Star erlitt Schlaganfall in Rückenmark

Die Familie von Quinton Aaron, dem Star aus „Blind Side“, veröffentlichte am Donnerstag (29. Januar) eine Erklärung und teilte den Fans mit, dass sich der Schauspieler nach einem Schlaganfall erholt.

„Wir sind dankbar für die überwältigende Liebe, Unterstützung und Gebete, die Quinton in den letzten Tagen von seinen Fans, der Öffentlichkeit und unserer besorgten Gemeinschaft erhalten hat“, heißt es in ihrer Erklärung laut ABC News. „Um alle auf den neuesten Stand zu bringen: Er hatte einen Schlaganfall. Er ist bei Bewusstsein, ansprechbar und erholt sich. Die Familie Aaron hat viel zu tun, um die Situation ihres Angehörigen zu verbessern, wird aber alle über Quintons Gesundheitszustand auf dem Laufenden halten, wie wir es für richtig halten.“

Aarons Familie wies außerdem darauf hin, dass alle Informationen über den Gesundheitszustand des Schauspielers, die nicht von seiner „offiziellen Blutsverwandtschaft“ über ihre Sprecherin Liana Mendoza stammen, „nicht als sachliche Informationen angesehen werden sollten“. Seine Familie warnte, dass es „rechtliche Konsequenzen“ für diejenigen geben werde, die ohne Zustimmung über seinen Zustand sprechen.

Quinton Aaron brach auf Treppe zusammen

Die Nachricht von Aarons Krankenhausaufenthalt wurde Anfang dieser Woche bekannt. TMZ berichtete als erstes, dass er zusammengebrochen war und in der Woche zuvor in ein Krankenhaus in Atlanta eingeliefert worden war. Seine Frau Margarita erzählte dem Sender, dass er gerade die Treppe hinaufging, als er das Gefühl in seinen Beinen verlor. „Er macht große Fortschritte“, sagte sie damals gegenüber TMZ. „Wir alle vertrauen auf Gott, dass er hier vollständig genesen wieder herauskommen wird.“

Auf einer GoFundMe-Seite, die eingerichtet wurde, um seine medizinischen Kosten zu decken, hieß es, dass er aufgrund einer Blutinfektion künstlich beatmet werde. Die Spendenaktion, die mit Hilfe des Veterans Aid Network organisiert wurde, bei dem Quinton ehrenamtlich tätig war, hat derzeit mehr als 45.000 Dollar ihres 35.000-Dollar-Ziels erreicht.

Aaron ist bekannt für seine Rolle als Michael Oher an der Seite von Sandra Bullock in der Filmbiografie „Blind Side“ aus dem Jahr 2009. Der Film spielte über 300 Millionen Dollar an den Kinokassen ein, seine Darstellung des ehemaligen NFL-Spielers Michael Oher wurde gelobt, während Bullock für ihre Darstellung von Leigh Anne Tuohy den Oscar als beste Schauspielerin gewann.