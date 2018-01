Saudia Arabia hat sich durchgerungen, wieder mit der Vorführung von Filmen zu beginnen. Zuletzt war ein 35 Jahre währendes Kino-Verbot aufgehoben worden. Es trat 1983 im Zuge der konservativen Revolution des Islam in dem Land in Kraft, um die Bevölkerung vor Unterhaltung „zu schützen“ und zu verhindern, dass Männer und Frauen in der Öffentlichkeit aufeinander trafen.

Am vergangenen Sonntag (15. Januar) sahen sich die Bürger der Stadt Jeddah nun den ersten Film an, der seit der Aufhebung des Verbots am 11. Dezember 2017 in einem provisorischen Zelt gezeigt wurde. Kinoatmosphäre dürfte nicht aufgekommen sein, zeigte man den Film doch auf einem Projektor.

9 Prozent bei Rotten Tomatoes

Erstaunlich ist dann aber doch, welches Machwerk zur Aufführung kam: „The Emoji Movie“! Der Animationsfilm, der von der Kritik hierzulande und auch im Entstehungsland, den USA, rigoros verrissen wurde (bei Rotten Tomatoes finden sich üble 9 Prozent als Meta-Bewertung), zeigt einige zusammenhanglose und abgeschmackte Geschichten mit den bekannten Emojis aus der kunterbunten Smartphone-Welt.

Ohnehin will das Regime in Saudi Arabien mittels Zensurbehörde Einfluss auf die Werke ausüben, die gezeigt werden. Inwiefern auch das „Emoji Movie“ beschnitten wurde, ist unklar. Auch in den kommenden Wochen werden Filme lediglich aufgeführt und nicht in Kinos gezeigt, weil es schlicht keine gibt.