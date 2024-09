Schluss mit „Funny Times“: Luke Mockridge sagt Auftritte ab

Luke Mockridge zieht die Konsequenzen aus seinen menschenverachtenden Aussagen über Menschen mit Behinderung. Er streicht die ersten Auftritte seiner Tour, die den Namen „Funny Times“ trägt.

Mockridge hatte sich im Podcast „Die Deutschen“ über die Sportler bei den Paralympics lustig gemacht: „Es gibt Menschen ohne Beine und Arme. Die wirft man in ein Becken – und wer als Letzter ertrinkt, der hat halt gewonnen.“

Der Tourauftakt an diesem Donnerstag (12. September 2024) im ostwestfälischen Bünde, als auch die zweite Performance am Freitag in Paderborn fallen aus. Das teilte Tourneeveranstalter MTS live auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

„Aufgrund der aktuellen Situation“

Die Begründung, wie zu erwarten: „Aufgrund der aktuellen Situation wird die für den 12.09.2024 in Bünde geplante Show mit Luke Mockridge abgesagt. Bereits gekaufte Tickets werden durch die jeweiligen Vorverkaufsstellen erstattet.“

Insgesamt 30 Termine hatte der 35-Jährige Comedian für sein neues Programm gebucht. Was aus den weiteren Auftritten wird, ist derweil unklar. Zuvor hatte Fernsehsender Sat 1 bereits seine für Montag (09. September) zur Ausstrahlung vorgesehene Show „Was ist in der Box?“ auf Eis gelegt.

Auch die bereits geplanten acht weiteren Folgen wurden abgesetzt. Der Sender distanzierte sich klar von Mockridges Statements, die nicht mit den Werten des Unternehmens vereinbar seien.

Sprecher Christoph Körfer betonte, dass Sat.1 sich verpflichtet fühle, ethische Grundsätze und diskriminierungsfreie Kommunikation zu wahren. Aber nicht nur Sat.1, sondern auch der Comedy-Veranstalter „Nightwash“ beendete die Zusammenarbeit mit Mockridge.

Mockridge traf die Entscheidung der Absage selbst

Wie „Bild“ meldet, soll Luke Mockridge selbst die Entscheidung zur Absage getroffen haben. Als nächste – noch nicht von einer Absage betroffene – Tourstation ist München am 25. September angegeben.

Das Theater Haus der Springmaus, das von Lukes Vater Bill Mockridge gegründet wurde, hatte den Filius zuvor bereits aus seinem Programm gestrichen.

Die Leitung des Theaters liegt inzwischen in den Händen von Mockridges Bruder Nicholas. Neben dem zu erwartenden Shitstorm hat auch Mockridges Ex-Partnerin Ines Anioli eine Andeutung zu dessen Hass-Aussagen veröffentlicht, in einer Instagram-Story.