Schweden gewinnt ESC 2023, Deutschland wird Letzter — alle Gewinner und Verlierer

Foto: Getty Images, Anthony Devlin. All rights reserved.

Es ist vollbracht: Der Eurovision Song Contest 2023 ist Geschichte — und Schweden darf als glorreicher Sieger aus dem britischen Liverpool nach Hause fahren. Für Deutschland gibt es hingegen wenig Grund zur Freude: Die deutsche Band Lord of the Lost belegte mit ihrem Beitrag „Blood & Glitter“ den letzten Platz. Empfehlung der Redaktion ESC 2023: Moldau bringt Kleinwüchsigen als Witzfigur auf die Bühne – so reagiert das Internet

Immerhin: Während es lange so aussah, als ob Deutschland mit null Punkten bedacht werden würde, gab es am Ende zumindest drei Punkte im regulären Ranking — zwei davon aus Island. Im Publikumsvoting gab es dann 15 weitere. Der letzte Platz wurde es leider dennoch — wie schon 2022.

Schweden freut sich

Für die schwedische Sängerin Loreen (die den Song Contest schon einmal im Jahr 2012 gewonnen hatte) kam der Triumph indes nicht ganz überraschend— ihr Song „Tattoo“ galt als heißer Favorit im Eurovision-Rennen. Das bestätigen auch die Spotify-Zahlen: 56 Millionen Mal wurde der Song dort bislang gestreamt. Während das Jury-Voting keinen Zweifel am Gewinner ließ, wurde es durch das Publikumsvoting dann doch noch mal spannend. Den zweiten Platz belegt Finnland, Israel wurde dritter. Die Ukraine kam mit dem Song „Heart Of Steel“ der Band Tvorchi auf Platz 6.

Die Gewinner und Verlierer des ESC 2023 im Überblick: