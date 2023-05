ESC 2023: So funktioniert das aktuelle Punkte-, Jury- und Wertungssystem

Foto: AFP via Getty Images, PAUL ELLIS. All rights reserved.

Am 13. Mai 2023 treten die 26 Finalist:innen des Eurovision Song Contest, kurz „ESC“, im Gesangswettbewerb gegeneinander an. Die Zuschauer:innen können gemeinsam mit der Jury über Gewinner (und Verlierer) entscheiden. Der Musikwettbewerb wird live mittels Wertungssystem entschieden.

Grundsätzlich gilt: Die besten zehn Titel werden mit eins bis acht bzw. zehn und zwölf Punkten bewertet.

Dabei werden die Jury- und Zuschauerwertungen seit 2016 voneinander getrennt. Jedes Land kann einem Teilnehmer demnach bis zu 24 Punkte geben: zwölf durch die Jury, zwölf durch die Zuschauer:innen. Daraus rechnet sich dann eine Top Ten aus zehn Ländern zusammen. Der erste Platz erhält 12 Punkte von der Jury, der zweite Platz zehn Punkte, der dritte acht und die darauffolgenden Plätze erhalten Punkte gemäß ihrer Platzierung.

Empfehlung der Redaktion ESC 2023: Hören – Jan Böhmermann und Olli Schulz kommentieren im Livestream des ORF

Das Wertungssystem des ESC 2023 – und wie es funktioniert

Seit dem ESC 2016 entscheidet eine „Reference Group“ über den Gewinner-Act. Seither verschmelzen die Punkte von Fachjury und Publikum nicht mehr zu einer Gesamtwertung, sondern werden separat aufaddiert, wie auch auf „Eurovision.de“ nachzulesen ist. Die wichtigste Neuerung des Systems besteht also darin, dass die Jury dank der separaten Punktevergabe die Publikumswertung nicht völlig aushebeln kann.

Das bedeutet: Die Punktvergaben der Zuschauer:innen werden prozentual dem Jury-Urteil gegenübergestellt. Nationale Jurys und die Fernsehzuschauer:innen entscheiden demnach über die Gewinner:innen. Es können auch Fans aus Ländern, die nicht am Wettbewerb teilnehmen, per Online-Voting abstimmen – allerdings kostenpflichtig.

Im Finale nennen die nationalen Vertreter:innen bzw. deren Jury ihre Top Ten und anschließend die Anzahl der Punkte pro Land. Die Ergebnisse des Zuschauervotings werden gesondert von den Moderator:innen verkündet. Diese sind im Jahr 2023 Graham Norton, Hannah Waddingham, Alesha Dixon und Julia Sanina. Die sich daraus resultierenden Punkte werden im Anschluss je nach Gewichtung pro Land zu den Punkten der Jurys hinzugerechnet. Wer dann am Ende die höchste Gesamtpunktzahl aufweisen kann, gewinnt den ESC.

Am Samstag vergibt übrigens Moderator Elton als deutsche Spokesperson für den ESC 2023 live aus Hamburg die 12 Punkte der deutschen Jurys.

View this post on Instagram A post shared by Eurovision.de (@eurovision_de)

Wie man als Zuseher:in mitentscheiden kann

Man kann in mehreren Etappen die Bewertung als Zuseher:in aktiv mitgestalten. Das ging dieses Jahr bereits in der Phase des Vorentscheids (Anfang März), und zwar, indem man in der Live-Übertragung abstimmte, welche Bands oder Musiker:innen Deutschland in diesem Jahr präsentieren.

Empfehlung der Redaktion ESC 2023: Hören – Jan Böhmermann und Olli Schulz kommentieren im Livestream des ORF

Alles Weitere läuft an den Live-Terminen im Fernsehen. In Deutschland kann man per Televoting, App und SMS mitbestimmen, wer gewinnt. Allerdings erst, wenn im Finale alle Acts aufgetreten sind.

Auf diesen Schritt folgt, dass prominente Landesvertreter:innen die Nation verlesen, die vom Teilnehmerland eine Höchstpunktezahl von 12 erhielt. Die anderen Bewertungen werden dennoch auch gezeigt und in der Ansicht, in der man die Ranglisten sieht, zusammengerechnet.

Wichtige Voting-Facts bzw. Faustregeln

Pro Anschluss können maximal 20 Personen teilnehmen

Pro Voting fallen Telefonkosten von mindestens 14 Cent an. Außerdem kostet die Teilnahme per SMS mit 20 Cent ebenso viel wie eine Bewertung über die App

Man kann nicht für das eigene Land abstimmen.

Mehr über den ESC

Den Einzug ins Finale sicherten sich im Halbfinale 2023 die Acts aus Kroatien, Moldau, Schweiz, Finnland, Tschechien, Israel, Portugal, Schweden, Serbien und Norwegen. Der ESC steht dieses Jahr unter dem Motto „United by Music“, zu Deutsch: „Vereint durch Musik“.

Eigentlich hätte die Ukraine den aktuellen Wettbewerb ausrichten sollen, doch aufgrund des russischen Angriffskrieges wurde diese Regel gebrochen. Stattdessen richtet Großbritannien nun den Eurovision Song Contest 2023 in Zusammenarbeit mit der Ukraine aus. Die M&S Bank Arena in Liverpool wird der Austragungsort des 67. Eurovision Song Contest 2023 sein.

Der ESC wird seit 1956 jährlich von der Europäischen Rundfunkunion im Rahmen der Eurovision veranstaltet.