Am Donnerstag (06. Juni) soll es zwischen Sean Bean und einem Securitymitarbeiter der Tom-Thumb-Bar in Liverpool zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Der „Herr der Ringe“-Darsteller konnte sich wohl nicht von seiner E-Zigarette trennen, denn obwohl Rauchverbot im Lokal herrschte, dampfte der Mime genüsslich an seinem elektronischen Verdampfer.

Das passte den Barangestellten nicht. Dass es auch für berühmte Persönlichkeiten keine Extrawurst gibt, zeigte sich schnell. Erst wurde der Schauspieler auf das Verbot hingewiesen. Nachdem dieser sich dann trotzdem geweigert hatte, das Gerät auszuschalten, soll ihn ein Securitymitarbeiter am Kragen gepackt und aus der Bar geworfen haben.

Sean Bean sei „herablassend“ gewesen

Star-Allüren durch „Herr der Ringe“ und „Game of Thrones“? In beiden Produktionen war der 65-Jährige zu sehen. Ist er durch den Erfolg der beiden Produktionen abgehoben? Denn anscheinend habe er sich vehement geweigert, seine E-Zigarette wegzustecken. Nach einer Auseinandersetzung mit dem Securitymitarbeiter soll Bean sich den Angestellten gegenüber sogar herablassen verhalten haben, so berichten mehrere britische Medien. Doch die Bar zeigt sich wohlwollend, ganz nach dem Motto „Alle machen mal Fehler“. In der Zeitschrift „Metro“ betitelten Zuständige der Kneipe den Vorfall als „Missverständnis“. Sean Bean und der Türsteher sollen sich nach der Auseinandersetzung ausgesprochen haben. Vielleicht doch ein Star-Vorteil: Während andere vielleicht Hausverbot bekommen hätten, sei der Schauspieler jederzeit wieder in dem Lokal willkommen.

Mit Sean Bean wird ein Bar-Abend nie langweilig

Es ist nicht das erste Mal, dass Sean Bean in einem Gasthaus für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Im Jahr 2011 war er zwar nicht der Auslöser für einen Streit, allerdings mischte er sich in eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gästen ein. Die Reibereien seien daraufhin so sehr eskaliert, dass Sean Bean ein Messer ins Bein gerammt bekommen haben soll. Anstatt Star-Behandlung im Krankenhaus habe er sich nach Deeskalation einfach den Erste-Hilfe-Kasten des Lokals genommen und sich selbst verarztet. Wahrscheinlich wäre ein Bar-Abend für jede:n in Sean Beans Situation gelaufen gewesen. Dieser allerdings soll einfach im Lokal geblieben sein und sich den nächsten Drink bestellt haben.