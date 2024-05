Bernard Hill ist tot. Der britische Schauspieler starb im Alter von 79 Jahren am Sonntag, den 05. Mai, wie sein Management bestätigte. Er war bekannt für seine Rollen in „Herr der Ringe“ und „Titanic“.

Die Todesursache des Schauspielers ist bisher unbekannt. Hill hinterlässt seine Frau und seinen Sohn.

Bekannt als Kapitän in „Titanic“

In „Titanic“ übernahm Bernard Hill die Rolle des Kapitän Edward Smith und spielte an der Seite von Leonardo DiCaprio und Kate Winslet in dem Film-Klassiker aus dem Jahr 1997. Der Mime war außerdem berühmt für seinen Part als König Théoden in der „Herr der Ringe“-Trilogie, in welcher er in den letzten beiden Werken mitwirkte. Damit ist der Brite der einzige Schauspieler, der in zwei von drei Filmen mitgespielt hat, die elf Oscars gewonnen haben.

Durchbruch erreichte Bernard Hill mit „Boys from the Blackstuff“

Der in Manchester geborene Schauspieler stand allerdings schon viele Jahre vorher vor der Kamera und auch auf Theaterbühnen. Seinen Durchbruch schaffte Hill im Jahr 1982 mit der fünfteiligen Serie „Boys from the Blackstuff“, für die er eine BAFTA-Nominierung als „Bester Fernsehschauspieler“ erhielt.

In seiner letzten Rolle in der zweiten Staffel der Drama-Serie „The Responder“ ist Bernard Hill seit dem 05. Mai auf BBC zu sehen.