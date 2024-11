Sean Combs: Acht neue Videos sowie das Tagebuch der Ex vor Gericht

Der Mann, der angeblich im Besitz von belastendem Beweismaterial gegen Sean „Diddy“ Combs ist, soll am Donnerstag (31. Oktober) vor dem Bundesgericht als Zeuge ausgesagt haben. Insgesamt handele es sich bei dem betreffenden Material um acht Videos und eine unbearbeitete Version des Tagesbuchs der bereits verstorbenen Ex-Partnerin Combs‘. Die Aufzeichnungen sollen nun vollständig der Jury übergeben werden.

Acht Videos, acht Prominente

Der Zeuge Courtney Burgess soll im Besitz dieser kompromittierenden Aufnahmen sein. Laut „Newsnation“ habe ihm Combs selbst elf USB-Sticks mit mindestens acht Sex-Tapes zugespielt. Darauf: Sean Combs sowie angeblich acht weitere Prominente. Auch sexuelle Übergriffe sollen zu sehen sein. „Zwei bis drei“ der mutmaßlichen Opfer seien dabei minderjährig gewesen.

Sean Combs befindet sich zurzeit in U-Haft im Metropolitan Detention Center in Brooklyn, New York. In den letzten Wochen haben sich schwere Vorwürfe gegen ihn erhoben. Beschuldigt wird er für Menschenhandel, Drogenmissbrauch und organisierte Gewalt. Im Mai 2025 soll der Prozess gegen ihn beginnen. Zurzeit werden Aussagen von mutmaßlichen Opfern und Zeugen gesammelt.

Was steht in Kim Porters Tagebuch?

Burgess, der auch Combs‘ Ex Kim Porter gekannt haben soll, sei außerdem im Besitz von deren unzensierten Tagebuchs, wie „TMZ“ berichtete. Darin soll die bereits verstorbene Ex-Lebensgefährtin über Orgien, Gewalttaten sowie Morddrohungen geschrieben haben. Die Anwältin des neuen Zeugen, Ariel Mitchell, fasste die Sammlung an vernichtenden Unterlagen über Combs wie folgt zusammen: Sie würden „die Geschichte dessen, was Diddy in den letzten 30 Jahren getan hat“, erzählen. Sie sprach von „abartigen Aktivitäten“ gegenüber „TMZ“. Die Anwälte Sean „Diddy“ Combs’ streiten bisher jegliches Fehlverhalten des Mandanten ab. Sie plädieren weiterhin auf nicht schuldig.