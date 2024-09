Sean Combs nach Anklageerhebung verhaftet

Sean „Diddy“ Combs wurde am Montagabend in Manhattan verhaftet, nachdem eine Grand Jury den Hip-Hop-Mogul angeklagt hatte. Das teilten die Behörden mit. Die Verhaftung folgt auf die Razzien des Heimatschutzministeriums in den Häusern des Bad-Boy-Gründers Ende März. Die wurden offenbar durch eine Welle von Klagen wegen sexuellen Missbrauchs gegen ihn ausgelöst.

Im vergangenen November reichte Combs‘ ehemalige Freundin, die R&B-Sängerin Casandra „Cassie“ Ventura, eine brisante Sexhandels- und Missbrauchsklage gegen ihn ein, die weltweit für Schlagzeilen sorgte. Er schloss einen Tag später einen privaten Vergleich mit ihr, aber die rechtlichen Folgen wurden immer größer.

Seitdem haben sich acht weitere Frauen und ein Mann gemeldet, um Combs zu verklagen, wobei die Vorwürfe von Sexhandel bis hin zu sexueller Nötigung reichen.

Nach der Verhaftung sagte Combs‘ Anwalt, er sei „enttäuscht“

Die genauen Anklagepunkte, die Combs nun vorgeworfen werden, wurden am Montagabend noch nicht bekannt gegeben, aber die Anklage wird vom Southern District of New York geführt, der die Nachricht bestätigte.

„Heute Abend haben Bundesagenten Sean Combs auf der Grundlage einer versiegelten Anklageschrift des SDNY verhaftet“, sagte Damian Williams, der US-Staatsanwalt für den Southern District, in einer Erklärung. „Wir gehen davon aus, dass wir die Anklageschrift morgen früh entsiegeln werden und werden dann mehr dazu sagen können.“

Nach der Verhaftung sagte Combs‘ Anwalt, er sei „enttäuscht“ über die Entscheidung des SDNY, eine, wie er es nannte, „ungerechte Strafverfolgung“ zu verfolgen. „Sean ‚Diddy‘ Combs ist eine Musikikone, ein Selfmade-Unternehmer, ein liebevoller Familienvater und ein bewährter Philanthrop, der in den letzten 30 Jahren ein Imperium aufgebaut, seine Kinder vergöttert und sich für die Förderung der schwarzen Gemeinschaft eingesetzt hat. Er ist ein unvollkommener Mensch, aber er ist kein Krimineller“, sagte Agnifilo in einer Erklärung.

„Zu seiner Ehre muss gesagt werden, dass Mr. Combs bei dieser Untersuchung nichts als kooperativ war und er letzte Woche in Erwartung dieser Anklagen freiwillig nach New York gezogen ist. Bitte behalten Sie sich Ihr Urteil vor, bis Sie alle Fakten kennen. Dies sind die Handlungen eines unschuldigen Mannes, der nichts zu verbergen hat, und er freut sich darauf, seinen Namen vor Gericht reinzuwaschen.“

Der Anwalt, der die Kläger Liza Gardner, Rodney (Lil Rod) Jones und April Lampros in ihren getrennten Klagen wegen sexueller Übergriffe gegen Combs vertritt, sagte gegenüber Rolling Stone, dass ihn die Anklage nicht überrasche.

„Die lang erwartete Verhaftung von Sean Combs ist der erste Schritt, damit unsere Mandanten Gerechtigkeit erfahren“, sagte Anwalt Tyrone Blackburn nach Bekanntgabe der Anklage.

„Wir rechnen auch damit, dass sich weitere Opfer melden“

„Wir überlassen den strafrechtlichen Aspekt dieses Falls den Menschen und dem Justizsystem. Was die Zivilverfahren betrifft, warten wir darauf, dass die Fakten ans Licht kommen und die Gerechtigkeit suchen, die unsere Mandanten verdienen. Wir rechnen auch damit, dass sich weitere Opfer melden. Wir wussten, dass dies kommen würde. Die Beweislage ist eindeutig und es war nur eine Frage der Zeit. Dies ist ein wichtiger Schritt in Richtung Gerechtigkeit für alle Opfer von Herrn Combs, einschließlich meiner Mandanten.“

Anfang Juli berichtete NBC News, dass eine Grand Jury Beweise im Zusammenhang mit den strafrechtlichen Ermittlungen angehört habe. Am 25. März führten Bundesagenten einen Durchsuchungsbefehl in Combs‘ Häusern aus und durchsuchten seine Immobilien in Los Angeles und Miami.

„Hexenjagd auf der Grundlage haltloser Anschuldigungen in Zivilklagen“

Berichten zufolge beschlagnahmten sie Combs‘ Telefone, nachdem Beamte ihn am Flughafen Miami-Opa Locka angehalten hatten. Ein weiterer Anwalt von Combs, Aaron Dyer, bezeichnete die Razzien als „groben Einsatz militärischer Gewalt“ und als „Hexenjagd auf der Grundlage haltloser Anschuldigungen in Zivilklagen“.

Im Mai veröffentlichte Rolling Stone seine sechsmonatige Untersuchung über den Mogul und deckte eine bisher nicht gemeldete Anschuldigung wegen Gewalt gegen eine Frau auf dem Howard-Campus auf. Dazu neue Details über angebliche körperliche Aggressionen und Behauptungen, dass Combs eine freiberufliche Mitarbeiterin auf einer Party im Jahr 2001 sexuell belästigt habe.

Mehrere Personen, die mit Rolling Stone sprachen, beschrieben Combs als Serienverbrecher, der seinen Ruhm, sein Vermögen, seinen Status in der Branche und seinen Ruf als lebenslustiger Gastgeber von Partys nutzte, um jahrzehntelang sein aufbrausendes Temperament und sein verstörendes, narzisstisches Verhalten zu verbergen.

Combs‘ Absturz begann mit Venturas Klage, in der sie behauptete, Combs habe sie während ihrer zehnjährigen Beziehung regelmäßig körperlich angegriffen und sie zu drogenintensivem Geschlechtsverkehr mit männlichen Sexarbeitern gezwungen, den er als „Freak-Offs“ bezeichnete.

„Freak-Offs“

Sie schilderte auch einen körperlichen Angriff im Jahr 2016 in einem Hotel in Los Angeles nach einem Freak-Off, der später durch ein aufgetauchtes Hotelüberwachungsvideo bestätigt wurde, das zeigt, wie Combs Ventura nachjagt, die flüchtet. Man sieht, wie er sie zu Boden wirft und auf sie eintritt, bevor er versucht, sie wegzuzerren. Später wirft er eine Glasvase in ihre Richtung.

Obwohl Combs‘ Anwalt Venturas 35-seitige Klage zuvor als „Erpressung, gespickt mit haltlosen und empörenden Lügen“ bezeichnete, entschuldigte sich Combs nach dem Auftauchen des Videos und sagte, er sei am „Tiefpunkt“ und sein Verhalten in dem verstörenden Filmmaterial tue ihm „wirklich leid“. Als Reaktion darauf bezeichneten Venturas Anwälte Combs‘ Mea Culpa als „erbärmlich“.

Combs‘ „Racheporno“

Nach Venturas Klage – gerade als das New Yorker Adult Survivors Act auslaufen sollte – meldeten sich am Thanksgiving-Tag zwei weitere Frauen mit ähnlich beunruhigenden Behauptungen gegen Combs zu Wort. Joi Dickerson-Neal behauptete, Combs habe sie unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht, als sie 1991 Studentin an der Syracuse University war.

Die Frau behauptete, Combs habe den Vorfall gefilmt und das Video anderen gezeigt, was als „Racheporno“ bezeichnet wurde. Combs bestritt die Anschuldigung durch einen Vertreter. „Diese Klage in letzter Minute ist ein Beispiel dafür, wie ein gut gemeintes Gesetz auf den Kopf gestellt werden kann. [Diese] 32 Jahre alte Geschichte ist erfunden und nicht glaubwürdig … Es geht hier nur um Geld und um nichts anderes“, sagte der Sprecher.

Die zweite Frau, Gardner, behauptete, sie sei 16 Jahre alt gewesen, als Combs und der Singer-Songwriter Aaron Hall sie nach einer Veranstaltung von Uptown Records im Jahr 1990 abwechselnd vergewaltigten. Sie behauptete weiter, dass Combs einen Tag später „wütend wurde und anfing, sie zu attackieren und zu würgen“, bis sie fast „ohnmächtig wurde“, weil er befürchtete, sie könnte preisgeben, was passiert war.

„Das ist nichts anderes als ein Versuch, Geld zu machen“

„Dies sind erfundene Behauptungen, die fälschlicherweise ein Fehlverhalten vor über 30 Jahren unterstellen und in letzter Minute eingereicht wurden“, sagte ein Sprecher von Combs über Gardners Klage. „Das ist nichts anderes als ein Versuch, Geld zu machen.“

Anfang Dezember behauptete eine vierte Klägerin, Combs‘ ehemaliger Bad-Boy-Präsident Harve Pierre und ein dritter Mann hätten sie 2003 in Combs‘ New Yorker Aufnahmestudio vergewaltigt, als sie 17 Jahre alt war. Im Februar verklagte der Musikproduzent Rodney „Lil Rod“ Jones Combs wegen sexueller Nötigung, Belästigung und Nichtbezahlung für die Arbeit an dem für einen Grammy nominierten The Love Album.

Am 21. Mai war das Model Crystal McKinney die sechste Person, die Combs innerhalb von sechs Monaten verklagte. Sie behauptete, Combs habe sie unter Drogen gesetzt und sie gezwungen, in seinem New Yorker Aufnahmestudio im Jahr 2003 Oralsex mit ihm zu haben.

Anfang Juli behauptet die ehemalige Hustler’s Club-Tänzerin Adria English, Combs habe sie auf seinen legendären „White Partys“ sexuell ausgebeutet, als von ihr angeblich erwartet wurde, dass sie sich auf sexuelle Aktivitäten mit Gästen einlässt.

Combs hat in jedem Fall jegliches Fehlverhalten bestritten

In der Woche vor Combs‘ Verhaftung verklagte das ehemalige Danity-Kane-Mitglied Dawn Richard Combs und bestätigte Venturas Behauptungen über körperliche Misshandlung. Sie gab an, Combs habe sie wiederholt begrapscht und sexuell belästigt sowie ihr Leben bedroht.

Combs hat in jedem Fall jegliches Fehlverhalten bestritten. Dennoch trat er vom Vorsitz seines Medienunternehmens Revolt TV zurück und verkaufte seinen Anteil an dem Unternehmen, da mehr als ein Dutzend Unternehmen seine E-Commerce-Plattform verließen. Im Januar trennte sich der Spirituosengigant Diageo im Rahmen einer privaten Einigung von ihm, wodurch Combs nicht länger Miteigentümer der Tequila-Marke DeLeón ist und auch keine Verbindungen mehr zum Wodka Cîroc hat.