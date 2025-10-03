Sean Combs bittet in Richterbrief um Milde: „Ich habe mich verirrt“

Sean Combs richtete am Donnerstag (02. Oktober), einen Tag vor seiner Urteilsverkündung wegen zwei Anklagepunkten im Zusammenhang mit dem Transport zur Prostitution, einen letzten, persönlichen Appell um Milde an einen Bundesrichter. Combs schrieb, dass ihn die Zeit im Gefängnis, während er auf sein Urteil wartete, demütig gemacht habe und er „fleißig daran arbeitet, die beste Version meiner selbst zu werden“.

„Heute bitte ich Sie demütig um eine weitere Chance – eine weitere Chance, ein besserer Vater zu sein, eine weitere Chance, ein besserer Sohn zu sein, eine weitere Chance, ein besserer Anführer in meiner Gemeinschaft zu sein und eine weitere Chance, ein besseres Leben zu führen“, schrieb Combs in dem vierseitigen Brief, der Rolling Stone vorliegt. „Ich schreibe dies nicht, um Mitleid oder Sympathie zu gewinnen, diese Erfahrung ist einfach die Wahrheit meines Daseins und hat mein Leben für immer verändert und ich werde niemals wieder ein Verbrechen begehen.“

Sean Combs zeigt sich geläutert

Combs, der angab, „zum ersten Mal seit 25 Jahren nüchtern“ zu sein, fuhr fort: „Das waren die härtesten zwei Jahre meines Lebens, und ich habe niemanden außer mir selbst für meine aktuelle Realität und Situation zu verantworten.“

Sean Combs, 55, befindet sich seit über einem Jahr in bundesstaatlicher Haft, nachdem er im September 2024 in dem Fall festgenommen wurde. Am 2. Juli wurde er von einer Jury wegen zwei Anklagepunkten im Zusammenhang mit dem Transport zur Prostitution verurteilt. Die Geschworenen lehnten drei schwerwiegendere Anklagen ab und stellten fest, dass die Staatsanwälte nicht beweisen konnten, dass Combs eine Erpressungsverschwörung leitete oder zwei ehemalige Freundinnen sexuell gehandelt hat. Die Freisprüche bedeuteten, dass Combs nicht mehr mit einer lebenslangen Haftstrafe rechnen muss. Damals ballte der Mogul die Faust und fiel auf die Knie, als er im Gerichtssaal feierte.

Der Rapper gibt Fehler zu

„In meinem Leben habe ich viele Fehler gemacht, aber ich laufe nicht mehr vor ihnen davon“, schrieb er. „Es tut mir wirklich leid für den Schmerz, den ich verursacht habe, aber ich verstehe, dass die bloßen Worte ‚Es tut mir leid‘ niemals gut genug sein werden, da diese Worte allein den Schmerz aus der Vergangenheit nicht auslöschen können.“

In einem letzten Woche eingereichten Urteilsschreiben forderte Combs’ Verteidigung nicht mehr als 14 Monate Gefängnis und argumentierte, dass seine Verurteilung keinen „Profitzweck“ oder „Bordelle, Zuhälter oder Minderjährige“ beinhaltete. Die Staatsanwälte hingegen forderten eine Haftstrafe von elf Jahren und drei Monaten mit der Begründung, ein „uneinsichtiger“ Combs habe seine Straftaten begangen und dabei seine Ex-Freundinnen „Gewalt, Zwang und Missbrauch“ ausgesetzt. Seitens der bundesweiten Bewährungsbehörde wurde eine Haftstrafe von etwa sechs bis sieben Jahren empfohlen.

Das droht Combs jetzt

Combs steht eine maximal mögliche Strafe von 20 Jahren bevor, da jede seiner beiden Verurteilungen nach dem Mann Act mit bis zu 10 Jahren Haft geahndet werden kann. US-Bezirksrichter Arun Subramanian hat einen großen Ermessensspielraum bezüglich des Strafmaßes bis zu diesem Maximum. In einer Reihe von Entscheidungen über Anträge, die Combs nach seiner Verurteilung stellte, zeigte sich Richter Subramanian streng.

Er lehnte mehrere Anträge der Verteidigung ab, Combs bis zur Urteilsverkündung aus der Haft zu entlassen, und wies in einem 16-seitigen Urteil am Dienstag einen Antrag zurück, die Verurteilung der Jury aufzuheben oder ein neues Verfahren nur zu den beiden Mann-Act-Anklagepunkten anzuordnen. Combs und seine Anwälte argumentierten unter anderem, er sei ein Amateur-Pornoproduzent, dessen „Freak-off“-Treffen und Videos durch sein Recht auf freie Meinungsäußerung geschützt seien.

Richter lässt sich wohl nicht erweichen

„Irgendwann kann illegale Aktivität nicht einfach zur verfassungsrechtlich geschützten Handlung umetikettiert werden, nur weil man sie sehen möchte“, schrieb der Richter. „Combs’ Verhalten geht weit darüber hinaus. Die Beweise im Verfahren zeigten, dass Combs beim Filmen in der Regel nicht vorher Bescheid gab oder um Einwilligung bat, wie es ein Filmproduzent tun würde; und dass er masturbierte, was darauf hindeutete, dass der Zweck seine unmittelbare sexuelle Befriedigung war.“

Sean Combs hat etliche Unterstützer

Vor seiner Urteilsverkündung legte Combs zudem Schreiben von zahlreichen Unterstützern vor, in denen um Milde für den Musikmogul gebeten wird. Ein Brief, der spät am Mittwoch eingereicht wurde, stammt von Gina Huynh, der Ex-Freundin von Combs, die zuvor gegenüber der Klatsch-Bloggerin Tasha K behauptete, Combs habe sie 2018 zu Boden gestoßen und an den Haaren über den Boden gezogen. Sie sagte, er habe ihr in einem Anfall von Eifersucht auch auf den Bauch getreten.

Huynh schrieb in ihrem Brief, sie habe vor dem Verfahren mit den Staatsanwälten kooperiert und sei als Opfer-3 in den Gerichtsunterlagen identifiziert worden. Sie behauptete, sie sei bereit gewesen auszusagen, aber die Staatsanwälte hätten wohl beschlossen, sie nicht vorzuladen. Huynh sagte, sie habe sich bei ihren Treffen mit den Staatsanwälten „unter Druck gesetzt gefühlt, sich wie ein Opfer zu fühlen“. Sie sagte, ihre „Wahrheit“ sehe anders aus.

„Ich verstehe, dass sie zu dem Schluss gekommen sind, ich sei sexuell gehandelt und in ‚Zwangsprostitution‘ verwickelt gewesen. Diesem Schluss habe ich nicht zugestimmt. Es kam nicht zu Sexhandel. Ich habe mit ihm oder anderen keine Prostitution betrieben. Das wäre meine Aussage gewesen, wenn ich hätte aussagen müssen“, schrieb sie. „Ich möchte betonen, dass ich die Ernsthaftigkeit dieses Falls und den Schmerz, den andere empfinden mögen, verstehe. Ich kann nur für mich sprechen. Im Hinblick auf das Strafmaß bitte ich höflich darum, ihn zurück zu seiner Familie zu entlassen.“

Cassie Ventura wünscht sich erhebliche Haftstrafe

In einem Opfer-Statement zur Urteilsverkündung, das die Staatsanwaltschaft am späten Montag beim Gericht einreichte, bat Combs’ Ex-Freundin Casandra „Cassie“ Ventura, als Opfer-1 in der Anklage gegen Combs geführt, um eine erhebliche Haftstrafe. Sie sagte, Combs habe sie während ihrer zehnjährigen Beziehung geschlagen und bedroht und sie fast wöchentlich zu voyeuristischen, drogengetränkten Sex-Marathons mit männlichen Escorts gezwungen.

„Ich musste Dessous und High Heels tragen, wurde genau instruiert, wie ich aussehen sollte, und mit Drogen und Alkohol vollgepumpt, damit er mich wie eine Marionette kontrollieren konnte.“

„Diese Ereignisse waren erniedrigend und widerlich und hinterließen bei mir Infektionen, Krankheiten und tagelange körperliche und emotionale Erschöpfung, bevor er es gleich wieder forderte. Sexuelle Handlungen wurden zu meinem Vollzeitjob. Sie waren die einzige Möglichkeit, auf seiner guten Seite zu bleiben“, schrieb Ventura.

Ventura sagte, sie leide weiterhin unter „Albträumen und Flashbacks“. Daher müsse sie weiterhin psychologische Betreuung in Anspruch nehmen, um ihre Vergangenheit zu verarbeiten. Sie schrieb, sie habe immer noch Angst, dass Combs oder seine Bekannten sie und ihre Familie verfolgen könnten. Ventura fügte hinzu, dass ihre Familie zwar mittlerweile aus dem Raum New York weggezogen sei, sie aber „so zurückgezogen und leise wie möglich lebt, weil sie so große Angst davor hat, dass er – falls er freikommt – als Erstes schnelle Vergeltungsmaßnahmen gegen sie und andere unternehmen könnte, die vor Gericht über seinen Missbrauch ausgesagt haben“.