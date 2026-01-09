Das steht in Sean Combs‘ Brief an Trump, das ist die Reaktion

Sean Combs schrieb Präsident Donald Trump persönlich einen Brief und bat um eine Begnadigung, nachdem der Gründer von Bad Boy Entertainment zu etwas mehr als vier Jahren Haft verurteilt worden war, wie die „New York Times“ berichtet.

Inhalt des Briefes bleibt unklar

Trump – der in den 1990er- und 2000er-Jahren im gesellschaftlichen Leben von New York City freundschaftlich mit Combs verkehrte – zeigte sich wenig bewegt vom Schicksal des 56-Jährigen. r erklärte, er erwäge nicht, dem Antrag stattzugeben.

Unklar ist, was genau Combs in dem Brief schrieb oder wann er verschickt wurde. Trump brachte jedoch am Mittwoch die Idee ins Spiel, den Brief einem Raum voller Reporter zu zeigen. Ein Sprecher von Combs lehnte eine Stellungnahme ab.

Dass Combs sich direkt an Trump wandte, ist die jüngste Eskalation im Versuch des Musikmoguls, seine Freiheit zu erlangen, nachdem er im Juli in zwei Anklagepunkten wegen Transports zur Ausübung von Prostitution schuldig gesprochen worden war. Die Anklagepunkte gingen aus einem weitreichenden Verfahren wegen Sexhandels und organisierter Kriminalität hervor, in dem Combs letztlich von den schwersten Vorwürfen freigesprochen wurde.

Verurteilung trotz Freispruchs bei schweren Anklagen

Eine Jury befand ihn jedoch für schuldig, männliche Sexarbeiter dafür bezahlt zu haben, über Staatsgrenzen hinweg zu reisen, um sogenannte „Freak-offs“ mit seinen Freundinnen zu veranstalten.

Im vergangenen Monat legte Combs Berufung gegen das Urteil ein. Er warf dem US-Bezirksrichter Arun Subramanian vor, sich bei der Urteilsverkündung im Oktober wie ein „dreizehnter Geschworener“ verhalten zu haben. Das Anwaltsteam von Combs argumentierte, Angeklagte, die nach dem Mann Act verurteilt würden, erhielten „typischerweise Haftstrafen von weniger als 15 Monaten für diese Delikte. Selbst wenn Nötigung vorliegt, was die Jury hier nicht festgestellt hat“.

Richter verweist auf massive Beweislast

Subramanian erklärte jedoch, er habe bei der Festsetzung der Haftstrafe von 50 Monaten die „massive“ Menge an Beweisen berücksichtigt, die sich auf „den Missbrauch im Zusammenhang mit Freak-offs und Hotelnächten“ bezogen.

„Das Gericht weist den Versuch der Verteidigung zurück, das Geschehen hier als bloß intime, einvernehmliche Erfahrungen oder als einfache Sex-, Drugs- und Rock’n’Roll-Geschichte darzustellen“, sagte Subramanian bei der Urteilsverkündung. „Eine Geschichte guter Taten kann die Aktenlage in diesem Fall nicht auswaschen. Sie haben die Macht und Kontrolle missbraucht, die Sie über das Leben von Frauen hatten, die Sie angeblich innig liebten. Sie haben sie physisch, emotional und psychologisch missbraucht. Und Sie haben diesen Missbrauch genutzt, um Ihren Willen durchzusetzen. Insbesondere bei Freak-offs und Hotelnächten. Das Argument der Verteidigung, all dies habe nichts mit dem Tatgeschehen in diesem Fall zu tun, hält nicht stand.“

Vorbereitungen auf Begnadigung seit 2024

ROLLING STONE berichtete bereits im Mai, dass Combs kurz nach seiner Festnahme im September 2024 damit begonnen habe, die Grundlage für eine Begnadigung zu legen. Sein enger Kreis suchte kurz nach der Präsidentschaftswahl im November gezielt die Nähe zu Personen aus Trumps Umfeld.

Als Combs im Sommer von den schwersten Anklagepunkten freigesprochen wurde, intensivierte sein Team diese Bemühungen. Sie nahmen Kontakt zu politischen Akteuren aus Trumps Umfeld, Lobbyisten und Schlüsselpersonen auf, um deren Unterstützung für eine Begnadigung durch Trump zu gewinnen. Dabei stellten sie laut Washingtoner Quellen Summen im mittleren sechsstelligen Bereich in Aussicht. Falls diese Hilfe leisten würden.

„Er tut alles, um aus dem Gefängnis zu kommen“

„Er ist bereit, alles zu tun, um aus dem Gefängnis zu kommen“, sagte eine Quelle, die Combs seit einem Jahrzehnt kennt, zuvor gegenüber ROLLING STONE. „So war er schon immer. Er wird immer das tun, was nötig ist, um aus einer Situation herauszukommen.“