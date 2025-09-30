Sieht schlecht aus für Sean Combs: 11 Jahre Knast drohen

Bundesstaatsanwälte empfehlen, dass Sean „Diddy“ Combs zu 11 Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt wird, wegen seiner Rolle beim Transport männlicher Prostituierter über Bundesstaatsgrenzen hinweg für drogengetränkte Sexmarathons mit seinen Ex-Freundinnen, die er dirigierte und filmte.

Opferberichte

„Die Bestrafung für seine Verurteilungsdelikte muss die Art und Weise berücksichtigen, wie er sie begangen hat“, schrieben die Staatsanwälte in ihrem neuen 164-seitigen Strafzumessungsschreiben, das spät am Montag, genau zur Mitternachtsfrist, eingereicht wurde. „Seine Verurteilungsdelikte sind ernst und haben in mehreren Fällen für Angeklagte, die wie Sean Combs Gewalt anwendeten und andere in Angst versetzten, Strafen von über zehn Jahren gerechtfertigt.“

In begleitenden Opfer-Statements baten Combs’ ehemalige Freundin Casandra „Cassie“ Ventura und eine ehemalige Assistentin, die unter dem Pseudonym „Mia“ aussagte, den Richter, ihre erschütternden Prozessberichte sorgfältig zu berücksichtigen, bevor er am Freitag das Strafmaß verkündet. Auf dem Zeugenstand schilderte Ventura, wie sie sich machtlos fühlte, die Teilnahme an den hochgradig inszenierten Dreier-Treffen mit Escort-Damen, bekannt als Freak-Offs, zu verweigern. Sie behauptete, Combs habe sie während ihrer zehnjährigen Beziehung manipuliert, bedroht und unter Druck gesetzt. Und dass er sie regelmäßig schlug, ihr ins Gesicht trat und sie zu Boden warf.

„Während die Jury anscheinend nicht verstand oder glaubte, dass ich an Freak-Offs teilnahm aufgrund der Gewalt und Nötigung, die der Angeklagte gegen mich anwandte, weiß ich, dass dies die Wahrheit ist, und seine Strafe sollte die Realität der Beweise und meiner gelebten Erfahrung als Opfer widerspiegeln“, schrieb sie.

Mias Aussage

Mia sagte dem Richter, dass Combs sie in eine „Welt des Terrors, des Missbrauchs, der Demütigung und der kontrollierenden Gewalt“ „eingesperrt“ habe. Ihre Aussage vor Gericht wiederholend, in der sie behauptete, Combs habe sie physisch misshandelt, sexuell angegriffen und vergewaltigt, sagte Mia, ihre Beziehung zu Combs habe sie in einen Zustand „ständiger Angst“ versetzt.

„Die Jahre des Missbrauchs haben mein Gehirn neu verdrahtet. Selbst heute fühle ich mich gefangen in den mentalen und emotionalen Mustern, die er geschaffen hat. Ich leide an chronischer und schwerer PTBS, Depressionen und lähmender Angst. Ich leide unter tief aufdringlichen Gedanken, Derealisation, Panikattacken, Nachtangst und Schlaflosigkeit“, sagte sie und bat um ein Strafmaß „das das volle Ausmaß des Schadens widerspiegelt, den er verursacht hat: die Jahre der Nötigung, des finanziellen Missbrauchs, der Demütigung, der physischen und sexuellen Gewalt und des tiefgreifenden Traumas, das er als Ergebnis zugefügt hat.“

Prozess und Urteil

Combs, 55, sitzt seit mehr als einem Jahr in Bundeshaft nach seiner Festnahme im September 2024 in dem schweren Fall. Am 2. Juli verurteilte ihn eine Jury wegen zweier Anklagepunkte des Transports zur Teilnahme an Prostitution. Die Geschworenen wiesen jedoch ein Trio schwerwiegenderer Anklagen zurück und stellten fest, dass die Staatsanwälte nicht beweisen konnten, dass Combs eine RICO-Verschwörung leitete oder zwei Ex-Freundinnen sexuell ausbeutete. Durch die Freisprüche stand Combs nicht länger vor der Möglichkeit einer lebenslangen Haftstrafe. Zu diesem Zeitpunkt ballte der Mogul die Faust und sank in den Knien nieder, während er im Gerichtssaal feierte.

Für seine beiden Verurteilungen haben Bundes-Probationsbeamte eine Strafe von 70 bis 87 Monaten Gefängnis empfohlen, also etwa sechs bis sieben Jahre. Combs’ Verteidigung hat höchstens 14 Monate beantragt, was wahrscheinlich bedeuten würde, dass er bis Ende des Jahres freigelassen wird, wenn nicht sofort. (Bundesgefangene, die zu mehr als 12 Monaten verurteilt werden, können „good time credit“ verdienen, der bis zu 15 Prozent ihrer Strafe verkürzen kann.)

Verteidigung fordert Nachsicht

In ihrem konkurrierenden 182-seitigen Strafmaß-Schriftsatz, der letzte Woche eingereicht wurde, legte Combs’ Verteidigung seine Lebensgeschichte dar, offenbar in der Hoffnung auf Milde. Sie sagten, Combs habe als Kind gelitten, nachdem sein Vater ermordet worden war, als er erst drei Jahre alt war. Sie argumentierten, dass der Verlust eine „tiefe Form von Trauma“ verursacht habe, die die Grundlage für die Drogenprobleme legte, mit denen Combs während seiner unbestreitbar gewalttätigen Beziehungen mit den beiden Ex-Freundinnen zu kämpfen hatte.

„Seit Jahrzehnten kämpfte Herr Combs mit ernsthaften Drogenproblemen, Wut und Angstzuständen und anderen Fehlern, die er bis zu seiner Inhaftierung im vergangenen Jahr nicht richtig oder professionell ansprach“, heißt es in der Eingabe. „Wie jeder Süchtige war sein Verhalten unter Schmerzmitteln erratisch und unvorhersehbar, und oft der Grund für die bei der Verhandlung diskutierten Übergriffe.“

Unterstützerbriefe

Seine Anwälte fügten mehr als 75 Unterstützungsbriefe von Familie und Freunden bei, darunter Combs’ Mutter Janice, seine Schwester Keisha, seine drei Teenager-Töchter Chance, Jessie und D’Lila, Dana Tran, die Mutter von Combs’ zweijähriger Tochter Love, und Combs’ ehemalige Freundin Yung Miami, die City-Girls-Rapperin Caresha Brownlee.

Combs’ zwei Prostitutionsvorwürfe, Verstöße gegen ein jahrhundertealtes Gesetz namens Mann Act, tragen jeweils eine Höchststrafe von 10 Jahren Bundesgefängnis. Im Juli, bevor die Bewährungsbehörde ihre Empfehlung abgab, gaben die Staatsanwälte eine vorläufige Schätzung ab, dass Combs’ Strafrichtlinienbereich bei etwa vier bis fünf Jahren hinter Gittern lag.

Verteidiger gegen „ungerechte“ Strafmaß-Logik

In Combs’ Strafzumessungsschreiben, das am 22. September eingereicht wurde, argumentierte sein hochkarätiges Verteidigungsteam, bestehend aus Mark Agnifilo, Teny Geragos, Alexandra Shapiro, Brian Steel, Nicole Westmoreland, Xavier Donaldson und Anna Estevao, dass eine Überprüfung von mehr als 60 anderen Mann-Act-Fällen ergab, dass die durchschnittliche Strafe 14,9 Monate Haft betrug. Combs und seine Anwälte behaupteten, es wäre unangemessen für das Gericht, während der Strafmaßüberlegung Beweise aus seinem Prozess zu berücksichtigen, die ihrer Meinung nach ohne die erfolglosen Anklagen wegen RICO und Menschenhandel nicht zugelassen worden wären.

„Es wäre ungesetzlich und eine Perversion der Justiz, wenn das Gericht ihn so verurteilen würde, als ob die Jury ihn des Menschenhandels und RICO für schuldig befunden hätte, oder seine Strafe aufgrund eigener Feststellungen des Gerichts über Gewalt oder Nötigung oder RICO zu erhöhen“, schrieben sie. „Was ist der Sinn einer Juryverhandlung, wenn der Angeklagte freigesprochen werden kann, aber dann so verurteilt wird, als ob er schuldig wäre? Das macht den gesamten Zweck einer Jury zunichte.“

Spielraum des Richters

Bundesrichter sind nicht verpflichtet, den Richtlinien zu folgen. Im Southern District of New York hielten sich Richter im letzten Geschäftsjahr laut US Sentencing Commission in 34,5 Prozent der Fälle an die Richtlinienbereiche.

US-Bezirksrichter Arun Subramanian wird bei Combs’ Strafmaß am 3. Oktober einen großen Ermessensspielraum haben. Es ist unklar, wie er entscheiden wird, aber am Tag des Urteils, als viele spekulierten, dass Combs’ Freispruch von den schwersten Anklagen zu seiner sofortigen Freilassung auf Kaution führen würde, nahm Richter Subramanian eine harte Haltung ein. Er verweigerte die Freilassung mit der Begründung, dass Combs’ Verteidigung während des Prozesses freiwillig eingeräumt hatte, dass Combs gegenüber Ventura und Jane gewalttätig war. In seinem Schlussplädoyer sagte Agnifilo den Geschworenen ausdrücklich, dass die Verteidigung die Aussagen der Frauen über häusliche Gewalt nicht anfechte.

Eingeständnis häuslicher Gewalt

„In Bezug auf das Übernehmen, einfach als Frage der persönlichen Verantwortung … das Übernehmen der häuslichen Gewalt, wir übernehmen es. Es ist passiert“, sagte Agnifilo dem Gremium in seiner Schlussrede am 27. Juni. „Wenn er wegen häuslicher Gewalt angeklagt gewesen wäre, wären wir nicht alle hier bei einem Prozess, weil er schuldig plädiert hätte – weil er das getan hat.“

Die Ablehnung des Kautionsantrags am 2. Juli begründete Subramanian mit dem beunruhigenden Video von Combs’ Angriff 2016 auf Ventura im InterContinental Hotel in Los Angeles, bevor er einen offensichtlich schockierten Combs zurück in Haft schickte. Mit ernstem Ton bemerkte Subramanian auch, dass das Video nicht die einzige von der Verteidigung anerkannte Gewalt war. Er verwies auf die Tage, die Ventura im London Hotel in Los Angeles verbrachte, um sich zu erholen, nachdem Combs ihr angeblich im Auto ins Gesicht getreten war. („Offensichtlich gab es ein physisches Ereignis, und sie hatte Verletzungen, okay? Also geht sie ins Hotel, so sehr für ihr eigenes Wohl wie für das aller anderen“, sagte Agnifilo den Geschworenen über den Kampf, der Ventura ins London Hotel brachte.)

Richter sieht Muster der Gewalt

„Diese Art von Gewalt, die hinter verschlossenen Türen in persönlichen Beziehungen geschieht, ausgelöst durch unvorhersehbare Wutausbrüche, ist mit Auflagen unmöglich zu kontrollieren“, sagte der Richter am 2. Juli. Er ging auch auf den Vorfall im Juni 2024 im Haus von Jane ein, bei dem Combs Jane nach Angaben von Agnifilo während eines heftigen Streits „gegen den Hals“ festhielt und ihr ins Gesicht trat. Der Richter betonte den Zeitpunkt. Er stellte fest, dass der Vorfall stattfand, nachdem Combs’ Häuser im März 2024 von Bundesbehörden durchsucht worden waren. „Zu einer Zeit, in der [Combs] hätte wissen müssen, dass er sauber bleiben musste“, zeigte der Mogul stattdessen „eine Missachtung des Rechts und eine Neigung zur Gewalt“, sagte der Richter.

Neue Anträge der Verteidigung

Bei einer separaten Anhörung letzte Woche argumentierte Combs’ Verteidigung einen Antrag auf Aufhebung der Juryverurteilungen oder, alternativ, einen neuen Prozess zu den beiden Prostitutionsanklagen, der ohne die gleichen Beweise zu den freigesprochenen Anklagen stattfinden sollte. Richter Subramanian hörte zu, erließ jedoch nicht sofort eine Entscheidung.