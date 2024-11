Sean „Diddy“ Combs soll aus Angst vor einer Anklage einen Vogel geopfert haben

Am Morgen, als Sean „Diddy“ Combs über sein Schicksal wegen seiner mutmaßlichen Beteiligung an einer Schießerei in einem Nachtclub im Jahr 1999 erfahren sollte, beschloss er, einen Zwischenstopp einzulegen.

Der Musikmogul stand im Mittelpunkt eines viel beachteten Prozesses gegen seinen Bad-Boy-Schützling Shyne Barrow wegen Schüssen in einem überfüllten New Yorker Nachtclub, bei denen drei Menschen verletzt wurden. Combs wurde wegen Waffenbesitzes und versuchter Bestechung angeklagt. Und ihm drohten im Falle einer Verurteilung 15 Jahre Gefängnis.

Rauch um Puff

Nur wenige Stunden vor der Urteilsverkündung im März 2001 ließ sich Combs von seinem Fahrer in den Central Park bringen, wo ein Mann wartete, wie Combs‘ damaliger Bodyguard Gene Deal in einer neuen Dokumentation über Barrows Leben, „The Honorable Shyne“, die am Montag, dem 18. November, Premiere hatte, behauptet.

„Als Puff dem Mann näher kam, ging er einfach auf die Knie“, erklärt Deal. “Als Nächstes sehe ich, wie dieser Rauch um Puff herum aufsteigt und wieder herabsinkt. Ich vermute, es war Salbei oder so etwas in der Art.“

Deal behauptet, der Mann habe eine Bibel in der Hand gehalten und angefangen zu beten und Combs die Hände aufzulegen. Irgendwann soll der Mann Combs aufgefordert haben, einen weißen Vogel aus einem Käfig zu nehmen, den der Mann vermutlich mitgebracht hatte. „Puff nahm diesen weißen Vogel und warf ihn in die Luft, und der Vogel fiel einfach zu Boden, bumm, als wäre er ein Ziegelstein“, sagt Deal. „Ich dachte nur: ‚Oh, Scheiße!‘ … Der Vogel war tot, Mann … der Vogel hat sich nicht einmal bewegt. [Combs] ging einfach ganz schnell von ihm weg.“

Bibel in der Hand

Später an diesem Tag wurde Combs von den gegen ihn erhobenen Anklagen freigesprochen und hielt eine Bibel in der Hand, als das Urteil verlesen wurde. Als er das Gerichtsgebäude mit seiner Mutter Janice an seiner Seite verließ, sagte Combs zu einer Menschenmenge von Unterstützern, dass er sich „dankbar“ und „gesegnet“ fühle, dass sein Name reingewaschen wurde.

Barrow wurde derweil wegen Körperverletzung, fahrlässiger Gefährdung und illegalen Waffenbesitzes für schuldig befunden und zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt. Nach seiner Entlassung im Jahr 2009 wurde der Rapper nach Belize abgeschoben.

Barrows neuer Dokumentarfilm zeichnet das Leben des Musikers und Politikers nach, von seiner Kindheit in New York City über seine kurze Zeit als Bad-Boy-Künstler bis hin zu der Frage, wie der berüchtigte Schießprozess den Verlauf seines Lebens verändert hat.

„Sündenbock“?

Im Rahmen des Projekts sagt Barrow, dass er glaubt, als „Sündenbock“ hingestellt worden zu sein, und behauptet, seine Anwälte hätten mit Combs zusammengearbeitet und seinen Fall „absichtlich hingeworfen“. „Es kommt alles ans Licht“, sagt Barrow. „Denn als ich es [damals] sagte, feierten alle und amüsierten sich mit Diddy, während ich im Gefängnis verrotten musste.“ (In einer Stellungnahme gegenüber ROLLING STONE ‚bestreitet‘ Combs Barrows Vorwürfe ‚kategorisch, einschließlich jeglicher Andeutung, dass er Barrow dazu gebracht hat, den Kopf hinzuhalten, oder ihn ‘geopfert‘ hat, indem er Zeugen angewiesen hat, gegen ihn auszusagen. Diese Behauptungen sind eindeutig falsch.“)

Combs selbst ist nun inhaftiert und wartet auf seinen Prozess im Mai 2025, bei dem ihm auf Bundesebene Menschenhandel, organisiertes Verbrechen und Zuhälterei vorgeworfen werden. Er hat sich in allen drei Anklagepunkten für nicht schuldig erklärt.