Sean „Diddy” Combs: Seine Kinder senden „Happy Birthday“ ins Gefängnis

Es ist ein seltsam verzerrtes Bild. Während immer neue, schwere Anschuldigungen gegen Sean „Diddy“ Combs auftauchen, zeichnet seine Familie unverdrossen eine heile Welt. Zum 55. Geburtstag des Rap-Moguls am gestrigen Montag (4. November) feierten ihn seine sieben Kinder via Instagram-Post.

In einem kurzen Clip sangen Quincy Brown (33), Justin Combs (30), King Combs (26), Chance Combs (18) und die Zwillinge Jessie und D’Lila Combs (17) ein anrührendes Ständchen. Die ein-einhalbjährige Tochter Love saß naschend vor der Geburtstagstorte und stimmte mit ein. „Happy Birthday Pops, we love you!“, heißt es in der Textzeile.

„Ich habe die beste Familie der Welt“

Combs bekam offenbar von den Behörden eine Telefon-Erlaubnis. Er bedankte sich brav am anderen Ende der Leitung: „Ich liebe euch alle so sehr. Ich kann es gar nicht erwarten, euch alle zu sehen“, ist eine verzerrte Stimme zu vernehmen. „Ich möchte nur sagen, dass ich stolz auf euch bin, besonders auf die Mädchen. Auf euch alle, weil ihr so stark seid. Danke, dass ihr für mich einsetzt. Ich liebe euch alle. Ich habe die beste Familie der Welt. Mein Geburtstag, ich bin glücklich!“

Bereits am 22. Oktober hatten die Combs-Kinder ungeachtet der massiven Missbrauchs-Verwürfe eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht: „Der letzte Monat hat unsere Familie am Boden zerstört. Viele haben ihn und auch uns aufgrund von Anschuldigungen, Verschwörungstheorien und falschen Erzählungen verurteilt, die über die sozialen Medien weiter ins Absurde geführt wurden“, heißt es dort.

„Wir stehen geschlossen hinter ihm und unterstützen jeden Schritt auf seinem Weg. Wir halten an der Wahrheit fest, weil wir wissen, dass diese sich durchsetzen Nichts wird die Stärke unserer Familie brechen. Wir vermissen dich und lieben dich, Dad.“

Allein im Oktober wurde Combs mit sechs weiteren Missbrauchs-Klagen konfrontiert. In einer davon wird behauptet, er habe ein 13-jähriges Mädchen auf einer Privatparty nach den MTV Video Music Awards 2000 sexuell missbraucht. Die Anwälte der Kläger und Klägerinnen betonen immer wieder, dass sie mindestens 120 mutmaßliche Opfer vertreten.

Nudeln mit Marinara-Soße, Fleischbällchen und Salat

In New York wiederum, vertreiben sich die Boulevard-Medien die Zeit bis zum Prozessbeginn im Mai 2025 mit „Exklusiv-Meldungen“. Die „New York Post“ etwa recherchierte, dass Combs statt Champagner und Kaviar ein eher unspektakuläres Dinner im MDC-Bundesgefängnis in Brooklyn serviert bekam.

Zu Mittag gab es demnach Nudeln mit Marinara-Soße, Fleischbällchen und Salat, wobei diese Mahlzeit bereits um 11 Uhr aufgetischt wurde. Als Geburtstags-Zugabe gab es dann um 16 Uhr wahlweise Huhn oder Tofu mit gebratenem Reis, dazu schwarze Bohnen und Karotten. Combs Anwalt Marc Agnifilo hatte vor einigen Wochen verkündet, dass das Essen „wahrscheinlich die härteste Übung“ des Gefängnis-Aufenthaltes seines Mandanten wäre.