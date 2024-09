Sean „Diddy“ Combs: Was passierte auf seinen „White Partys“?

Während Rap-Mogul Sean „Diddy” Combs im berüchtigten Betonklotz-Knast von Brooklyn auf seinen Prozess wartet, tauchen immer neue Fotos und Videos seiner ausschweifenden „White Partys“ auf.

Im Zentrum der Aufmerksamkeit: Superstar Leonardo DiCaprio.

Auch R’n’B-Kollege Usher, Schauspieler Ashton Kutcher und der seinerzeit noch minderjährige Pop-Crooner Justin Bieber pflegten eine Zeitlang enge Combs-Kontakte. Es geht um die Frage, wer wusste was über Combs Machenschaften? Wer wurde von ihm bedrängt und genötigt? Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Menschenhandel und organisierte Kriminalität vor.

Von Leonardo DiCaprio kursieren pixelige Fotos aus dem Jahr 1998, wo sich der damals 24-jährige Champagner schlürfend auf einem weißen Diddy-Sofa inmitten einer Party-Meute fläzt. Auch ein Schnappschuss mit zwei oberkörperfreien Damen existiert.

Der britische „Daily Mail“ hat dazu einen „Vertrauten“ befragt, der wohl die Wogen glätten soll. Dieser stellt klar, dass DiCaprio nie bei den dortigen Sex Performances unter Drogen-Einfluss gewesen sei. „Leo besuchte ein paar seiner Partys in den frühen 2000er Jahren – aber das tat buchstäblich jeder. Das waren auch keine ausgeflippten Partys. Es waren große Hauspartys. Leo stand damals am Anfang seiner Karriere. Seine Partyzeit hat er längst weit hinter sich gelassen.“

„Sie wussten von diesem Scheiß“

Der seinerzeit noch minderjährige Usher wurde von Sean Combs protegiert, der auch einige Songs seines zweiten Albums produzierte. Als 13-Jähriger wohnte Usher für ein Jahr in Combs‘ New Yorker Wohnung. Aus dieser frühen Zeit seiner Karriere berichtete er 2016 im Gespräch mit Radiomoderator Howard Stern. Es habe damals viele Partys mitbekommen, Einblicke in „diesen Lifestyle“ und auch „einige Dinge“ gesehen.

Er hätte damals allerdings gar nicht alles verstanden, was da passiert sei. Auch Rapperin Lil‘ Kim, Mary J. Blige und Faith Evans wären öfters am Start gewesen. „Sie wussten von diesem Scheiß“, so Usher vielsagend.

Im amerikanischen ROLLING STONE sagte er: „Es waren immer Mädchen da. Man öffnete eine Tür und sah jemanden, der es trieb, oder mehrere Leute in einem Raum, die eine Orgie feierten. Man wusste nie, was passieren würde“

Auch das einstige Teenager-Idol Justin Bieber ist in den Combs-Strudel geraten, als mögliches Opfer. Jetzt wieder aufgetauchte Videoschnipsel zeigen ihn offensichtlich kaum noch bewegungsfähig. vollgepumpt mit Drogen auf einer Combs-Party.

„Das hat Justin aus der Bahn geworfen“

In einem Clip aus dem Jahr 2009 Aufnahmen von den beiden, als Bieber 15 und Combs 40 war, mit befremdlichen Aussagen: „Wo wir abhängen und was wir tun, können wir nicht wirklich verraten, aber es ist definitiv der Traum eines 15-Jährigen“, so Combs damals. „Ich habe nicht die rechtliche Vormundschaft für ihn, aber für die nächsten 48 Stunden ist er bei mir“.

Bieber hat sich zu kursierenden Vorwürfen vom Missbrauch eines Minderjährigen nicht geäußert. Wiederum der „Daily Mail“ hat eine Quelle aufgetan, die wissen will, dass Bieber von der Sache hart getroffen sei. „So viele Menschen, die ihn zu dem gemacht haben, was er ist, standen Diddy sehr nahe: Das hat ihn völlig aus der Bahn geworfen“, so der Insider.