Martin Scorsese plant ein Frank-Sinatra-Biopic mit Leonardo DiCaprio

2017 gab Martin Scorsese seine Biopic-Pläne über Frank Sinatra eigentlich schon auf – jetzt gibt er dem Projekt eine zweite Chance und hat sogar schon seine Traumbesetzung im Kopf: Leonardo DiCaprio soll den amerikanischen Sänger verkörpern. Damit der Film allerdings in die Realität umgesetzt werden kann, muss der Regisseur noch an Sinatras Familie vorbei.

DiCaprio und Lawrence in den Hauptrollen

In einem Interview mit „Variety“ hat der 81-Jährige erzählt, dass er bereits eine Besetzung für den Sinatra-Film zusammengestellt habe. Leonardo DiCaprio soll den Musiker und Jennifer Lawrence seine zweite Frau, die Schauspielerin Ava Gardner, spielen. Obwohl noch keine konkreten Pläne zur Umsetzung stehen, ziehe der Film jetzt schon das Interesse der großen Studios und Streaming-Anbieter auf sich. Apple, die bereits Scorseses letztes Werk „Killers of the Flower Moon“ finanziert haben, würden gerne mit dem Regisseur im Geschäft bleiben, allerdings soll aktuell Sony der Spitzenreiter für das Biopic sein.

Biopic noch nicht von Sinatras Familie abgesegnet

Das Projekt könnte jedoch auf Hindernisse stoßen: Die Tochter des Entertainers, Tina Sinatra, kontrolliert den Nachlass ihres Vaters und hat dem Film noch nicht ihren Segen gegeben. Das gleiche Problem hatte Scorsese bereits 2017, als er erstmals mit dem Gedanken spielte, Sinatras Leben filmisch umzusetzen. „Wir können es nicht tun!“, sagte er damals in einem Interview. „Ich denke, es ist vorbei. Sie (die verbliebenen Mitglieder des Sinatra-Clans) werden dem nicht zustimmen. Ist es doch möglich, bin ich dabei.“

„Bestimmte Dinge sind für eine Familie sehr schwierig, und ich verstehe das vollkommen“, fügte der Filmemacher hinzu. „Aber wenn sie von mir erwarten, dass ich es tue, können sie gewisse Dinge nicht zurückhalten. Das Problem ist, dass der Mann so komplex war. Jeder ist so komplex – aber Sinatra ganz besonders.“