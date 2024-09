Causa Combs: Das dröhnende Schweigen von J. Lo zu P Diddy

Ist Sean „Diddy“ Combs erledigt? Dem 54-jährigen Superstar werden Menschenhandel, Drogenmissbrauch und organisierte sexuelle Gewalt vorgeworfen. Er sitzt derzeit im „Höllenloch“ von Brooklyn ein, ein Antrag auf Kaution wurde zweifach abgelehnt. Fluchtgefahr. Die Vorwürfe stammen von mehreren Frauen, die überwiegend namenlos geblieben sind. Wer sich bislang nicht geäußert hat: seine Ex-Freundin Jennifer Lopez alias J. Lo.

Sie muss sich auch nicht äußern. Die 55-Jährige ist eine erfolgreiche Sängerin („Jenny from the Block“) und Schauspielerin („Out Of Sight“). Alles, was sie sagt, könnte gegen sie verwendet werden – und ihre Karriere gefährden. Aber J. Lo könnte Combs verteidigen, wenn sie ihm während der gemeinsamen Zeit eine weiße Weste attestiert. Wenn er sie denn hat. Doch die Partnerschaft endete im Zwist.

In die gemeinsame Ära fallen die von Diddy als „Freak-Offs“ bezeichneten „Orgien“. Die tatsächlich, glaubt man den ihn anklagenden Frauen, nicht durch freiwilligen Geschlechtsverkehr, sondern sexuellen Missbrauch und Morddrohungen gekennzeichnet waren.

Lopez und Sean „Diddy“ Combs waren von 1999 bis 2001 ein Paar. Nur drei Jahre. Tatsächlich hat sie sich früh, nach der Trennung, über den Musikmogul geäußert. Nicht im Positiven.

„Ich war in dieser Beziehung mit Puff, in der ich weinte“

„Es war das erste Mal, dass ich mit jemandem zusammen war, der mir nicht treu war“, sagte Lopez im Jahr 2003 im „Vibe“-Interview. Und: „Ich habe ihn nie erwischt, aber ich wusste es einfach. Er sagte, dass er für ein paar Stunden in einen Club gehen würde, und kam in der Nacht nicht mehr zurück.“

Die Beziehung wurde immer schwerer. Es schlug ihr auf die Psyche: „Ich war in dieser Beziehung mit Puff, in der ich weinte, verrückt war und durchdrehte – das hat mein ganzes Leben ins Trudeln gebracht.“ Womöglich hat sie damit alles zu ihrer unglücklichen Liebe schon gesagt.

Außerdem ist Jennifer Lopez erst durch Combs in brenzlige Situationen geraten. Ende 1999 wurden beide in einem New Yorker Nachtclub in eine Schießerei verwickelt. Drei Verletzte. Der Rapper und die Entertainerin wurden festgenommen. Letztlich ins Gefängnis wanderte dann Rapper Jamal „Shyne“ Barrow.