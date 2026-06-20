Nicht verpassen: Dieser Secret Act spielt am Samstag beim Hurricane

Hurricane 2026: Unwetter erst mal weg, Blitz schlägt in Wald ein

Die Donots haben am Freitagabend (19. Juni) beim Hurricane Festival für einen der ersten großen Überraschungsmomente beim 30-jährigen Festivaljubiläum gesorgt. Während ihres Auftritts auf der Forest Stage zauberten die Punkrocker einen prominenten Gast hervor, der auch gleich noch eine besondere Ankündigung zu machen hatte.

Donots-Sänger Ingo Knollmann stieg während des Konzerts in die Menge. Dort warteten bereits die Social-Media-Zauberkombo Siegfried & Joy aus Berlin. Das Duo breitete sein goldenes Zaubertuch aus und zauberte darunter Jakob Amr am gestreiften Piano hervor, seines Zeichens Sänger der Kieler Indie-Rockband Leoniden. Gemeinsam mit den Donots und dem Publikum stimmte er den Coversong „We’re Not Gonna Take It“ an.

Dieser Secret Act spielt am Samstag beim Hurricane

Damit war die Überraschung allerdings noch nicht vorbei. Am Ende des Gastauftritts ließ Amr die eigentliche Bombe platzen: Die Leoniden haben ein neues Album fertiggestellt. Nähere Informationen zum Titel oder zum Erscheinungstermin verriet er zunächst nicht.

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Dafür kündigte der Sänger eine Nachricht an, die für die Besucherinnen und Besucher des Hurricane Festivals noch spannender sein dürfte: Die Leoniden spielen am Samstag (20. Juni) ein zuvor unangekündigtes Secret Set.

Der Auftritt soll um 18.45 Uhr auf der Wild Coast Stage beginnen. Im regulären Zeitplan endet dort zu diesem Zeitpunkt das Konzert von RØRY, bevor um 19.45 Uhr der kanadische Country-Musiker Orville Peck übernimmt. Die Leoniden füllen damit die einstündige Lücke zwischen den beiden Auftritten.

Das Hurricane Festival wird 30 Jahre alt

Das Hurricane Festival findet vom 19. bis zum 21. Juni 2026 am Eichenring in Scheeßel statt. In diesem Jahr feiert das Festival sein 30-jähriges Bestehen. Für Leoniden wird es bereits der vierte Auftritt auf dem niedersächsischen Acker: Nach gefeierten Sets in den Jahren 2025 und 2024 waren die Musiker schon einmal 2019 in Scheeßel zu Gast. Am Samstag stehen außerdem Acts wie Nothing But Thieves, Papa Roach, Twenty One Pilots, Florence + The Machine, Finch und SSIO auf dem Programm. Am Sonntag folgen mit Halsey, Billy Talent, A Day To Remember, Clueso, Empire Of The Sun, Provinz, Boys Noize und Modeselektor weitere Höhepunkte, bevor die Jubiläumsausgabe in Scheeßel zu Ende geht.